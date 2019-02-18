Кроссовер SsangYong Actyon со сменой поколений потерял в мощности и стал дешевле

SsangYong Korando обновленная модель с меньшей мощностью и сниженной ценой

Корейская марка полностью раскрыла дизайн своего нового паркетника, а также поделилась подробностями о «начинке». На домашнем рынке прием заказов на модель уже стартовал.

Тизерную кампанию нового кроссовера марка SsangYong запустила в январе 2019-го: модель под названием Korando (заводской индекс C300) придет на смену паркетнику, который в Корее известен как Korando C (индекс C200), а в России – под именем Actyon. Теперь же фирма опубликовала полноценные изображения новинки, плюс стало известно, с каким двигателем ее предложат покупателям.

В основе модели по-прежнему лежит «тележка» с подвеской McPerson спереди и многорычажкой сзади. Дизайн нового Korando выполнен по мотивам концепта SsangYong SIV-2, представленного на Женевском мотор-шоу в 2016 году. Габариты серийного кросса все еще держатся в секрете, в компании лишь раскрыли объем багажника – 521 литр (у предшественника — 486 литров). Длина прототипа равна 4440 мм, колесная база – 2675 мм. У предыдущего Korando C/Actyon эти показатели составляют 4410 и 2650 мм соответственно. Между тем некоторые корейские СМИ полагают, что по длине товарный паркетник близок к другому концепту – электрическому e-SIV (4560 мм), дебютировавшему в Женеве в 2018-м.

В салоне SsangYong Korando появились виртуальная «приборка» и светодиодная подсветка (предусмотрено несколько вариантов цветов). Также в список оборудования SUV вошли: семь подушек безопасности (включая коленную для водителя), адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, системы автоматического экстренного торможения, предупреждения о выходе из полосы движения, автоматического переключения света фар и контроля за усталостью водителя.

На корейском рынке у кросса пока только один мотор – это новый дизель объемом 1,6 литра мощностью 136 л.с., который пришел на смену 178-сильному дизельному двигателю 2.2. А вот коробки прежние – шестиступенчатые «механика» или «автомат» (АКП — от фирмы Aisin). Полный привод положен двухпедальным версиям. По предварительным данным, экспортный вариант Korando оснастят новым бензиновым мотором 1.5, но его отдача пока неизвестна. Предшественник на некоторых зарубежных рынках доступен со 149-сильным бензиновым мотором 2.0. В некоторых странах модель предыдущей генерации также можно купить с двухлитровым дизелем, выдающим 149 или 175 л.с.

Кстати, для предвестника Korando – концепта SIV-2 – была анонсирована «мягкая» гибридная версия со 150-сильной бензиновой «турбочетверкой» 1.5 GDi и 10-киловаттным электромотором. Не исключено, что в Европе, например, у товарной модели такая установка сохранится. А через год-два кроссовер может обзавестись еще и полностью электрической версией.

В Корее заказы на новый SsangYong Korando уже принимают, причем базовый кросс оказался дешевле прежнего Korando C: предварительная цена – от 22 160 000 вон (примерно 1 308 000 рублей по актуальному курсу), тогда как предшественник с учетом скидки стоит от 23 690 000 вон (около 1 398 000 рублей).

Публичная премьера новинки состоится в Корее в марте, тогда же будет дан старт «живым» продажам. В том же месяце, скорее всего, представят и европейскую версию Korando – паркетник могут привезти на Женевский автосалон.

До России кроссовер вряд ли доберется, ведь SsangYong, судя по всему, покидает наш рынок: с официального местного сайта бренда уже давно пропали прайс-листы, компания не проявляет никакой PR-активности, страницы в соцсетях тоже мертвы. Более того, марка так и не продлила срок действия ОТТС на свои машины, а у прежних сертификатов срок закончится в октябре 2019-го. Напомним, линейка SsangYong у нас представлена кроссом Tivoli и его удлиненной версией XLV, дореформенным Actyon.

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