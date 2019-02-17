Российский авторынок в январе остался на пятом месте в Европе

Российский авторынок в январе остался на пятом месте в Европе
Февраль 17 08:05 2019

Пятое место в европейском первенстве удерживает Россия по количеству продаж автомобилей

Автомобильный рынок России, который в январе значительно снизил темпы роста, тем не менее сохранил пятое место в европейском первенстве. Как отмечается в обзоре европейского авторынка за январь, лидером по реализации автомобилей остается Германия, где было продано 265702 машины (-1,4%).

Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), продажи остаются на высоком уровне, практически повторив результат за январь 2018 года, когда был зафиксирован рекорд, начиная с 1999 года. На второе место вышла Италия с показателем 164864 реализованных автомобиля (-7,5%).

Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательная динамика во многом обусловлена падением спроса на дизельные автомобили, которые впервые с сентября 2013 года утратили лидерство по рыночной доле. Третий результат показала Великобритания – 161013 проданных машин (-1,6%).

Далее идет Франция, чьи дилеры реализовали 155079 автомобилей (-1,1%). Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили более 97 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок по итогам января снизился на 8% до 93546 машин.
Источник.

На тему:

  Article "tagged" as:
рейтинг продаж
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

В США открыт предзаказ на DMC-12 из фильма «Назад в будущее»

В США открыт предзаказ на DMC-12 из фильма «Назад в будущее» 6

Владелец Tesla избегает штрафов за парковку благодаря функции удаленного управления

Владелец Tesla избегает штрафов за парковку благодаря функции удаленного управления 5

Volvo установит Skype

Volvo установит Skype 1