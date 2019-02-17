Машины за которыми охотятся перекупщики

Популярные автомобиля для перепродаж

Многие приобретают автомобиль на вторичном рынке, не у всех есть финансовые возможности купить новую машину. Как не попасть на перекупщика и не купить авто с кучей неисправностей.

Мы решили поделиться своим мнением по этой теме. При покупке каких моделей необходимо быть очень осторожным, чтобы не попасть на перекупщика.

Hyundаi Sоlаris, очень популярная модель. Иномарка из сегмента недорогих авто. Именно этим обусловлена популярность этой корейской машины у перекупщиков. Как правило, перекупщики покупают по очень низкой цене такую модель на вторичном рынке. Затем проводят косметический недорогой ремонт кузова. Авто приобретает товарный вид и выставляется на продажу как «практически новая» по соответствующей цене.

Renault Logan, еще более дешевый вариант, очень популярен на отечественном рынке. Пользуется спросом у таксистов. Автомобиль имеет репутацию надежной машины в своем ценовом сегменте. Вот это и может сыграть злую шутку с потенциальным покупателем. Перекупщики тоже знают это.

Mitsubishi Lancer IX, популярная машина, как у автолюбителей, так и у тех, кто специализируется на перекупке. Автомобиль надежен и известен своей динамикой. Пользуются спросом машины выпущенные более 10 лет назад. Этим моментом и пользуются перекупщики.

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