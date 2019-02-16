Sollers: очевидно, некоторые модели Ford неконкурентоспособны

Вадим Швецов заявил о том, что ряд моделей Ford не конкурентоспособны

Совладелец группы компаний Sollers Вадим Швецов, рекомендовал американской компании Ford преобразовать свой бизнес в России. Об этом он заявил журналистам на Российском инвестиционном форуме.

«Мое частное мнение, что бизнес Ford в России нужно будет преобразовать. Некоторые модели — видно, что они не конкурентоспособны и продолжать производство вряд ли целесообразно, если Ford не будет глобально их поддерживать», — цитирует Швецова ТАСС.

Он, однако, подчеркнул, что это его частное мнение. Напомним, что Sollers является участником совместного предприятия с Ford в России. Швецов также рассказал, что в данный момент идет аудит всего бизнес-кейса компании Ford в России.

«Ford в нашем совместном предприятии является мажоритарием. В любом случае, я думаю, что бизнес Ford в России изменится кардинально. Уже сейчас понятно в каких сегментах Ford не конкурентоспособен. В ближайший месяц стресс-анализ будет проведен», — пояснил топ-менеджер.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, за 2018 год продажи автомобилей Ford в России выросли на 6% и достигли отметки 53,3 тыс. автомобилей.

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