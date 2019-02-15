Renault и Правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве

Renault и Правительство Москвы подписали соглашение в целях поддержки проекта создания Центра информационных разработок

Renault Россия и Правительство Москвы в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали двустороннее соглашение о cоздании Центра информационных разработок. Свои подписи под документом поставили Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор Renault Россия Андрей Панков.

Соглашение нацелено на совместное развитие интеллектуальных автоматизированных систем, включая разработку совместных продуктов и информационных сервисов нового поколения, в том числе для применения, в транспортной инфраструктуре города Москвы.

«Это знаковое событие, потому что иностранные производители уже не просто занимаются производством своей продукции на территории города, но и создают интеллектуальные центры развития, которые дают стимул для создания новых машин, новых проектов и, что очень важно, пытаются совместить задачи автомобильной промышленности и проблемы города», — сказал Мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках соглашения с Правительством Москвы Центр информационных разработок будет осуществлять деятельность по четырем основным направлениям:

Новые технологии Интернета вещей, которые подразумевают широкое применение телематических систем для обработки и передачи данных с целью оптимизации городской мобильности;

Big data – новые технологические возможности сбора и анализа массивов данных в проблемных областях и эффективного применения полученной информации;

Системы предиктивных моделей анализа необходимости технической поддержки систем городских коммуникаций и дорог;

Сервисы в области новой мобильности, нацеленные на развитие каршеринга, электротранспорта, мультимодальной мобильности и т.д.

Renault Россия является признанным экспертом в области цифровых технологий в автомобильной сфере. В частности, IT-команда располагает опытом внедрения информационных решений в России, а также на территории стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Северной Африки, являясь одним из признанных международных центров экспертизы, создающим конкурентные инновационные информационные системы в автомобильной промышленности.

«От имени Renault Россия я хочу выразить благодарность Правительству Москвы и лично Мэру Сергею Собянину за огромную поддержку развития промышленности и создания условий для внедрения современных технологий в инфраструктуру современного мегаполиса. Правительство Москвы традиционно поддерживает концепцию «умного города», успешная реализация которой невозможна без внедрения интеллектуальных систем и сервисов нового поколения, и компания Renault Россия, один из ведущих экспертов в области цифровых технологий в автомобильной сфере, готова делиться своим опытом и наработками», – отметил генеральный директор Renault Россия Андрей Панков.

Накопленный обширный опыт Правительства Москвы и Renault Россия в области информационных технологий, а также долгосрочное, плодотворное сотрудничество, создает необходимый базис для дальнейшего поступательного развития Центра информационных разработок.

Центр планирует привлекать экспертов по новым технологиям, включая Big Data, искусственный интеллект и другие области для разработок собственных и партнерских решений с ведущими игроками рынка, а также Правительством Москвы, стартапами и ведущими российскими центрами инновационных технологий. Потенциальный объем финансирования может составить порядка 350 млн. руб.

Центр информационных разработок располагается на территории Технополиса города Москвы.