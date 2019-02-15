Jaguar Land Rover представляет новый шестицилиндровый бензиновый двигатель Ingenium

Jaguar Land Rover представил новый мощный двигатель с мощностью до 400 л.с.

Компания Jaguar Land Rover расширяет семейство Ingenium и представляет новый шестицилиндровый бензиновый двигатель, разработанный инженерами Jaguar Land Rover в Центре по производству двигателей, расположенном в британском Вулверхэмптоне.



3,0-литровый рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель, который дебютирует на Range Rover Sport, доступен в версии мощностью 360 л.с. и 400 л.с. и c крутящим моментом до 495 Нм и 550 Нм соответственно. Более отзывчивый и сбалансированный, чем бензиновый V6, двигатель работает в паре с мягкой гибридной силовой установкой MHEV, уже представленной в модельном ряду Land Rover на новом Evoque.

Новый шестицилиндровый агрегат получил все современные технологии двигателестроения, включая 48-вольтовый электрический нагнетатель в дополнение к основному турбокомпрессору twin-scroll. Нововведение позволяет существенно сократить время отклика двигателя на действия водителя за счёт быстрого повышения давления наддува.

Благодаря двойному нагнетателю и системе плавного изменения высоты подъёма впускных клапанов (CVVL), которые повышают мощность силового агрегата и позволяют ему работать с максимальной эффективностью, конструкция нового шестицилиндрового двигателя способствует увеличению динамики наряду с сокращением расхода топлива и объема вредных выбросов, сохраняя при этом традиционную для семейства Range Rover сбалансированность.

Все эти технологии работают наряду с новой мягкой гибридной силовой установкой MHEV, что в результате также позволяет улучшить показатели динамики и расхода топлива, уменьшая объем вредных выбросов. Технология MHEV работает за счет рекуперации энергии, образующейся во время торможения и движения накатом.

Эта энергия сохраняется в аккумуляторной батарее MHEV напряжением 48 В и интеллектуально распределяется так, чтобы помогать двигателю при старте с места и кратковременном ускорении. Такой процесс возможен благодаря ременному стартер-генератору (BiSG), который перенаправляет энергию в расположенную в нише багажника батарею. При этом, в отличие от технологии подзаряжаемого гибрида PHEV, технология MHEV не требует подзарядки от электросети.

Мягкая гибридная силовая установка позволяет сократить расход топлива до 9,3 л/100 км и объем выбросов CO2 до 213 г/км, а также уменьшает время отклика двигателя на действия водителя. Нововведение стало очередным шагом бренда Land Rover в рамках стратегии по электрификации всего модельного ряда к 2020 году.

Ник Роджерс (Nick Rogers), главный инженер Jaguar Land Rover: «Мы всегда стремились к тому, чтобы сделать линейку двигателей Ingenium максимально широкой. Именно поэтому мы решили разработать собственную гибкую структуру силовой установки, которая позволит компании внедрять передовые технологии и отвечать всем законодательным требованиям. Вторая волна разработок, в результате которой были созданы 48-вольтный мягкий гибрид и другие новшества, направленные на повышение производительности, призвана сделать наши силовые установки еще более экологичными и эффективными».

Новый шестицилиндровый Ingenium был спроектирован и разработан в Центре по производству двигателей Jaguar Land Rover в британском Вулверхэмптоне и будет производиться наряду с существующими четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями.

Центр общей площадью 200 000 м2 представляет собой безотходное производство – все используемые материалы подвергаются переработке. Jaguar Land Rover обеспечивает свои британские производственные мощности 100% возобновляемой энергией, а на крыше Центра установлены более 21 000 фотогальванических панелей, позволяющих генерировать до 30% от всего объема потребляемой энергии.

Центр по производству двигателей укомплектован передовым оборудованием и использует максимально точные производственные технологии, в частности, механизмы, способные работать с погрешностью в три микрона (при толщине человеческого волоса в 50 микрон).

В дополнение к стремлению производить экологичные бензиновые и дизельные двигатели компания Jaguar Land Rover продолжает инвестировать средства в рамках своей электрификационной стратегии. Производство нового поколения электрических силовых установок стартует уже в 2020 году.



Компания Jaguar Land Rover стремится предоставить своим клиентам возможность принять взвешенное решение при выборе двигателя Ingenium в зависимости от того, как и где они планируют пользоваться автомобилем. Исходя из этих соображений, клиенты могут выбрать электрическую, гибридную, бензиновую или дизельную версию.

Последние автомобили Jaguar Land Rover с дизельными и бензиновыми двигателями входят в число самых экологичных в мире, они прошли лабораторные испытания и были протестированы в реальных условиях (WLTP и RDE). Двигатели полностью отвечают экологическим стандартам EU6 и могут эксплуатироваться в любых условиях. К примеру, автомобили Jaguar и Land Rover с новыми силовыми установками будут освобождены от штрафов и пошлин за езду по лондонской зоне сверхнизких выбросов ULEZ.