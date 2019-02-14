Владимир Путин встретился с командой “КАМАЗ-мастер”

Владимир Путин встретился с командой «КАМАЗ-мастер» – победителем ралли-марафона «Дакар-2019».

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с командой «КАМАЗ-мастер» – победителем ралли-марафона «Дакар-2019». Встреча состоялась в рамках рабочей поездки Владимира Путина в Казань, где проходило заседание президиума Государственного совета России.

Вместе с Владимиром Путиным на встречу со спортсменами «КАМАЗ-мастера» пришли Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«Хочу всех вас поздравить – 16-я победа, – обратился к спортсменам Владимир Путин.

– Многие, вы знаете, следили за этой гонкой в стране, да и не только в стране. Поскольку вы безусловные лидеры в этой части программы, то любители автоспорта во всём мире за этим следили внимательно».

Дисквалификация экипажа Андрея Каргинова в ходе ралли “Дакар-2019” была несправедливой, сказал Владимир Путин.

“В какой-то момент пришлось поволноваться, когда один из экипажей был снят. Не думаю, что это было справедливое решение”, – сказал он в ходе общения. По словам Президента, “это решение было, скорее всего, связано с тем, чтобы одного из лидеров просто снять с пробега”. “Но у ваших конкурентов будет еще шанс отыграться. “Шелковый путь” впереди, поэтому надо всегда быть в форме”, – предупредил Путин.

Спортсмены продемонстрировали Президенту России победные трофеи «Дакара-2019» – золотого и серебряного бедуина, а также показали видеоролик о том, как проходила гонка. Пояснения давал руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин. На представленной здесь же карте мира были отмечены страны, в которых за свою историю побывала, участвуя в различных внедорожных соревнованиях команда «КАМАЗ-мастер». Спортсмены подарили Президенту памятную плакету посвященную 30-летию команды и 50-летию завода «КАМАЗ» с копией этой карты выполненной в металле.

Владимир Чагин рассказал о возрастающем интересе автоспортивных команд и автомобильных туристов к посещению нашей страны и передал Президенту предложения по развитию транспортно-туристической сферы на территории Российской Федерации, основанные на базе десятилетнего опыта организации трансконтинентального ралли-марафона «Шелковый путь».

Во встрече принимали также и совсем юные спортсмены – картингисты Булат Ахметов, Клим Никонов и Азат Бадретдинов. Команда «КАМАЗ-мастер» ведет большую работу по поддержке детского и юношеского автоспорта, по патриотическому воспитанию, ориентированию молодежи на получение технического образования. В ведении команды находится челнинский картодром , где на сегодняшний день занимается более 80 детей. Кроме того, команда задействована в масштабном проекте обновления и строительства объектов молодежной и образовательной инфраструктуры города Набережные Челны, посвященном к 50-летнему юбилею КАМАЗа.