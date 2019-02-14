В главной роли Creta, Tucson и Santa Fe Кроссоверы Hyundai стали героями креативного видеоролика

Hyundai представила креативный ролик, главными героями которого стали кроссоверы Creta, Tucson и Santa Fe.

Ролик отражает стремление компании сделать акцент на своей линейке SUV.

Продолжая традиции, компания Hyundai пригласила принять непосредственное участие в съемке спортсменов, что является редкостью при создании подобных роликов. Так, одним из действующих лиц стал известный каскадер Мартин Иванов, принимавший ранее участие в краш-тесте модели Solaris. Команда режиссера Уильяма Армстронга намеренно отказалась от актеров: важно было показать настоящие эмоции участников.

«2018 год стал для компании Hyundai годом реализации как марки — лидера в сегменте SUV. Избранная стратегия переориентации на этот сегмент показала свою актуальность и успешность: 55% реализованных в 2018 году автомобилей марки — кроссоверы. В 2018 году Hyundai представила на российском рынке две ключевых новинки — обновленный Tucson и четвертое поколение флагманского кроссовера Santa Fe. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом: в планах дальнейшее укрепление нашей SUV-линейки», – отметил управляющий директор компании «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Девиз «Кроссоверы Hyundai с тобой заодно» лег в основу сюжета видео: автомобили Hyundai сопровождают спортсменов-экстремалов во время выполнения трюков и становятся для них настоящими союзниками.

Съемки проходили в живописных местах Казахстана: на Ушконырском плато, части горной системы Северного Тянь-Шаня, на Кольсайских озерах, горнолыжном курорте Ак Булак и в ущелье реки Иссык.

Автомобили показали высокую эффективность на бездорожье, красивую динамику движения и современный дизайн, а ветер, снег и гололед стали подходящими условиями для силы и мощи SUV-линейки Hyundai.

Каждый автомобиль гармонично взаимодействует с окружающей природой и повторяет движения спортсменов. Santa Fe покоряет серпантины, демонстрируя идеальную управляемость, как парашютист во время полета. Tucson уверенно покоряет заснеженные склоны вместе со сноубордистом, а Creta выезжает на замерзшее озеро и мощными светодиодными фарами освещает путь водолазу.

«Этот ролик – абсолютно потрясающее зрелище, наполненное адреналином, бурными эмоциями и силой стихии. Он привлекает и показывает все возможности автомобилей Hyundai. Идея ролика – преодоление. Где бы ни оказались его герои, они попадают в игровое поле, где и спортсмен, и автомобиль показывает свой уникальный путь. Этот фильм заставляет сердце биться чаще, срывает с места и вдохновляет покорять зиму за рулем автомобиля. Эмоционально, волнующе, эффектно» – поделился режиссер видеоролика Уильям Армстронг.