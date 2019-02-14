«Умная» кровать от Ford удержит спящих в «своей полосе»

Уникальная кровать от Ford сбережет ваш сон

Не секрет, что засыпать в объятиях любимого человека в конце напряженного дня – очень приятно! Однако, если вы спите в одной кровати с тем, кто привык «захватывать пространство», то можете бездарно потратить драгоценные часы сна на то, чтобы отвоевать причитающееся вам место на матрасе.

Согласно исследованиям, каждый четвертый человек, состоящий в отношениях, лучше спит в одиночку. А, согласно Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS), «накопленное» недосыпание увеличивает риск травм и несчастных случаев дома, на работе и на дороге.

В последнее время стало популярно спать раздельно, и уже даже возникла тенденция к так называемому «разъезду по разным кроватям». Но что же делать, если эта идея вам не по душе?

Решить проблему можно с помощью разработки компании Ford — кровати, контролирующей личное пространство. Компания использовала автомобильные технологии, чтобы даже самый заядлый «постельный захватчик» оставался в течение ночи только «на своей полосе».

Система удержания в полосе, доступная на большинстве моделей Ford, отслеживает разметку полос движения впереди и следит за тем, чтобы водители находились строго посередине своей полосы, корректируя направление с помощью рулевого управления. Технология дополняет другие системы, использующие данные, полученные от камеры, которые помогают водителям избегать случайного выезда за пределы своей полосы. Среди моделей, предлагаемых на российском рынке, системой удержания в полосе оснащаются среднеразмерный кроссовер Ford Kuga (доступно в качестве отдельной опции) и 7-местный внедорожник Ford Explorer в комплектации Limited Plus.

Эти технологии вдохновили компанию на создание так называемой «центрирующей кровати», которая с помощью датчиков давления определяет, что человек вторгается на чужую половину кровати, и мягко возвращает его на место с помощью встроенной транспортной ленты.

«Когда люди спят вместе, у каждого из них меньше места, чем у маленького ребенка в односпальной кровати, — говорит доктор Нил Стэнли (Neil Stanley), независимый специалист по сну и автор книги «Как начать спать хорошо» (How to Sleep Well). — Когда человек спит, он наиболее уязвим: наш организм устроен таким образом, что мы просыпаемся, когда что-то или кто-то неожиданно касается нас. Если другой человек окажется на вашей стороне кровати, этот защитный механизм включится, вы проснетесь и можете не сразу заснуть обратно. При этом второй человек часто продолжает спокойно спать. Я знаю случаи, когда из-за этого даже рушились отношения».

Пока что такая кровать является лишь прототипом, выполненным в рамках проекта «Интервенции» (Interventions) компании Ford. Суть проекта в том, что опыт применения автомобильных технологий используется для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся каждый день (а в данном случае — каждую ночь).