Производство Ford переносят из Великобритании из-за Brexit

Автоконцерн Ford усиливает мероприятия по переносу производства из Великобритании

Члены правления компании уведомили премьера Великобритании Терезу Мэй, что Ford начал подготовку альтернативных производственных площадок за границей.

Ссылаясь на неназванный источник, Times сообщает, что автоконцерн был вынужден пойти на подобный шаг в связи с неуверенностью из-за Brexit. Представители пресс-службы Ford пока еще не прокомментировали публикацию. Ранее в январе стало известно, что Ford может лишиться $1 млрд в случае если Великобритания пойдет по пути неурегулированного Brexit. В стране концерну принадлежат два моторостроительных завода, чаще всего британцы покупают автомобили именно этой марки.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

На прошлой неделе Т.Мэй побывала в Брюсселе, где она встретилась с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В ходе встречи политики договорились о проведении дальнейших консультаций между рабочими группами по Brexit. В то же время, Ж.-К.Юнкер подчеркнул, что ЕС не намерен возвращаться к обсуждению соглашения о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится “страховочный план” по ирландской границе.

Британский парламент ранее отверг согласованную Т.Мэй и Брюсселем сделку по Brexit, так как многих членов парламента не устраивало положение о “страховочном плане” по ирландской границе. “Страховочный план” должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу. Британские политики опасаются, что применение “страховочного плана” приведет к излишнему влиянию ЕС на торговую сферу Великобритании.

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