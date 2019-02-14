Производство Ford переносят из Великобритании из-за Brexit

Производство Ford переносят из Великобритании из-за Brexit
Февраль 14 22:04 2019

Автоконцерн Ford усиливает мероприятия по переносу производства из Великобритании

Члены правления компании уведомили премьера Великобритании Терезу Мэй, что Ford начал подготовку альтернативных производственных площадок за границей.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Ссылаясь на неназванный источник, Times сообщает, что автоконцерн был вынужден пойти на подобный шаг в связи с неуверенностью из-за Brexit. Представители пресс-службы Ford пока еще не прокомментировали публикацию. Ранее в январе стало известно, что Ford может лишиться $1 млрд в случае если Великобритания пойдет по пути неурегулированного Brexit. В стране концерну принадлежат два моторостроительных завода, чаще всего британцы покупают автомобили именно этой марки.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

На прошлой неделе Т.Мэй побывала в Брюсселе, где она встретилась с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В ходе встречи политики договорились о проведении дальнейших консультаций между рабочими группами по Brexit. В то же время, Ж.-К.Юнкер подчеркнул, что ЕС не намерен возвращаться к обсуждению соглашения о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится “страховочный план” по ирландской границе.

Британский парламент ранее отверг согласованную Т.Мэй и Брюсселем сделку по Brexit, так как многих членов парламента не устраивало положение о “страховочном плане” по ирландской границе. “Страховочный план” должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу. Британские политики опасаются, что применение “страховочного плана” приведет к излишнему влиянию ЕС на торговую сферу Великобритании.
Источник.

На тему:

  Article "tagged" as:
BrexitFordВеликобритания
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Масленица от Audi

Масленица от Audi 0

Концепт BMW Motorrad VISION NEXT 100

Концепт BMW Motorrad VISION NEXT 100 0

На российском рынке появился новый Renault Koleos

На российском рынке появился новый Renault Koleos 0