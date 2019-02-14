Первый электрокросс Skoda Vision iV рассекретила пресс-служба бренда

Первый электрокросс Skoda Vision iV рассекретила пресс-служба бренда

Компании Skoda будет активно задействоваться в общефольксвагеновской концепции электрификации модельного ряда. На это напрямую указывает концепт-кар Skoda Vision iV, скетчи которого были распространены в преддверии Женевского автосалона. Согласно официальной информации, шкодовский купе-кроссовер базируется на модульной платформе MEB концерна Volkswagen, разработанной для электрического транспорта.

В дизайне экстерьера прослеживается сходство с еще одной новинкой, которая дебютирует в Женеве – субкомпактным кроссовером Kamiq. Однако электрический концепт выглядит гораздо агрессивнее за счет мощных кузовных складок, будто передающих привет спорткарам Lamborghini, купеобразной крыше, сильно зауженной светодиодной оптике, отсутствию дверных ручек, 22-дюймовым колесным дискам и внешним камерами заднего вида, выполняющих функцию зеркал.

Еще одно интересное решение, которое может, эволюционировать в серию, – это диодные полосы в фарах, объединенные диодной поперечиной, пронизывающей по горизонтали фирменную решетку передач.

Информацию о силовой установке шоу-кара чехи обещают распространить ближе к моменту дебюта – в конце февраля или начале марта. Однако не исключено, что привод Vision iV будет представлять из себя развитие установки еще одного концепт-кара – Vision E – который Skoda показала на автосалоне на автосалоне в Шанхае в 2017 году. Vision E, напомним, оснащался двумя электромоторами, выдающими совокупно 306 л.с.

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