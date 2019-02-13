ГАЗ выпустит “ГАЗель-Next” со сверхдлинной базой

ГАЗ оформил Одобрение типа транспортного средства на “ГАЗель-Next” со сверхдлинной базой

Автобус с заводским индексом ГАЗ A65R52 будет иметь габаритную длину от 6 907 до 7 114 миллиметров. Для примера: размер стандартной 17-местной “ГАЗель-Next” – 6 200 – 6 430 миллиметров. Сверхдлинный вариант вмещает 22 человека.

Прототип такой версии показали на выставке “Комтранс” в Москве осенью 2017 года.

Новинка также будет иметь увеличенный задний свес. Автомобиль получит 2,8-литровый турбодизель Cummins/Huadong ISF мощностью 150 л.с. Ожидается, что в продажу автобус поступит уже нынешней весной. Также в линейку новой версии должны войти цельнометаллические фургоны с грузовым отсеком объемом 15,5 кубометра.

Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России с января по декабрь 2018 года составил 112,1 тысячи единиц. Лидером LCV является ГАЗ, на долю которого в прошлом году пришлось около 44% от общего объема. В количественном выражении это составляет 49,1 тысячи штук – на 2,8% больше, чем в 2017-м.

Ранее стало известно, что в нынешнем году “ГАЗель Next” начнут оснащать подушками безопасности, а также электронной системой динамической стабилизации ESP.

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