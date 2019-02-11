В шоу «Гранд Тур» высмеяли российский электрокар от «Калашникова»

Концепт российского электрокара CV-1 стал поводом для шуток

В рамках съемки очередной передачи из серии «Гранд Тур», которая выходит на Amazon, ведущий Джереми Кларксон и гости студии позабавились над концептом российского электрокара CV-1.

Сложно сказать, это было ироничное действо или в обсуждении наблюдалось больше сарказма, но без внимания российский концепт-кар явно не остался.

Обсуждали по сути все: дизайн, надежность, технические характеристики. Не стоит оспаривать тот факт, что форма кузова CV-1 реально походит на старый “Москвич”. От этого машина реально проигрывает зарубежным моделям, потому как выглядит угловато.

А вот заявленные технические возможности явно были восприняты положительно. Ведь мощность силового агрегата в 680 л.с. – это не так мало.

Во время обсуждения не обошлось без засаленных шуточек про то, что если машину разрабатывали в концерне “Калашников”, значит она непременно может стрелять.

А если ее (машину) вдруг занесет куда-нибудь в болото, то она пролежав там много лет, после того как ее достанут, будет полностью работоспособна.

Источник.