Скоростной режим на московских магистралях пока оставят без изменений

Мэрия Москвы отложила решение об изменении скоростного режима на городских магистралях

Проект постановления правительства Москвы по изменению скоростного режима на некоторых улицах пока находится «в процессе обсуждения», рассказал вице-мэр столицы Максим Ликсутов во время встречи с журналистами.

Впервые об этих планах господин Ликсутов рассказал в сентябре 2018 года. На некоторых магистралях, где скорость была ограничена на время реконструкции, она будет восстановлена, например, на Варшавском шоссе на участках от Нагатинской улицы до Каширского шоссе и от МКАД до Молодцовского проезда — с 60 до 80 км/ч. Аналогичные сценарии рассматривались для участков Ленинского проспекта, Дмитровского шоссе. На некоторых улицах в центре с интенсивным пешеходным движением скорость планируется снизить.

«Мы хотим до конца понять планы ввода магистралей в этом году, — пояснил Максим Ликсутов. — Плюс мы ждем понимания по поводу лимита превышения скорости, чтобы потом два раза знаки не переставлять. Это для города большие расходы».

Речь, напомним, о так называемом «нештрафуемом» пороге — за небольшое превышение до 20 км/ч сегодня штраф не приходит. В 2018 году правительство России начало собирать мнения экспертов, нужно ли снижать этот лимит до 10 км/ч, инициативу поддержали в мэрии Москвы и Минтрансе РФ. МВД должно представить предложения в Белый дом до 1 марта, затем, вероятней всего, будет подготовлен проект изменений в КоАП.

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