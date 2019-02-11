Скоростной режим на московских магистралях пока оставят без изменений

Проект постановления правительства Москвы по изменению скоростного режима на некоторых улицах пока находится «в процессе обсуждения», рассказал вице-мэр столицы Максим Ликсутов во время встречи с журналистами.
Впервые об этих планах господин Ликсутов рассказал в сентябре 2018 года. На некоторых магистралях, где скорость была ограничена на время реконструкции, она будет восстановлена, например, на Варшавском шоссе на участках от Нагатинской улицы до Каширского шоссе и от МКАД до Молодцовского проезда — с 60 до 80 км/ч. Аналогичные сценарии рассматривались для участков Ленинского проспекта, Дмитровского шоссе. На некоторых улицах в центре с интенсивным пешеходным движением скорость планируется снизить.
«Мы хотим до конца понять планы ввода магистралей в этом году, — пояснил Максим Ликсутов. — Плюс мы ждем понимания по поводу лимита превышения скорости, чтобы потом два раза знаки не переставлять. Это для города большие расходы».
Речь, напомним, о так называемом «нештрафуемом» пороге — за небольшое превышение до 20 км/ч сегодня штраф не приходит. В 2018 году правительство России начало собирать мнения экспертов, нужно ли снижать этот лимит до 10 км/ч, инициативу поддержали в мэрии Москвы и Минтрансе РФ. МВД должно представить предложения в Белый дом до 1 марта, затем, вероятней всего, будет подготовлен проект изменений в КоАП.Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru