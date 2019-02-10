Выход седана Mercedes A-Class и дизельного G-Class в РФ откладывается

Сроки поставки в продажу Mercedes A-Class отодвигаются на неопределенное время

Несмотря на анонсирование официальных цен на седаны Mercedes A-Class для России в ноябре 2018 года, автомобили до сих пор не поступили в продажу в стране. Ожидалось, что первые поставки новых A-Class в РФ стартуют в феврале, но в итоге сроки появления этой модели в стране сдвигаются.

По информации издания «Авторевю», седаны А-Класса появятся продаже в России не раньше июня этого года. Дело в том, что производство этой модели на немецком заводе в Раштатте только началось, но для этого предприятия приоритетным является не российский рынок, а европейский, поэтому россиянам новый A-Class придется подождать.

Помимо нового A-Class до России никак не доберется дизельный Mercedes G350d, который обещали начать продавать к началу весны, но, судя по всему, произойдет это не раньше осени. Ценник на новинку для РФ пока не объявлен.

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