В ГИБДД подтвердили актуальность водительских прав с переводом

В ГИБДД подтвердили актуальность водительских прав с переводом
Февраль 09 08:04 2019

В ГИБДД подтвердили, что водительские удостоверения, в которых название документа указано на английском и французском языках законны

«Какие-либо ограничения для граждан при дополнении названия «Водительское удостоверение» не только на русском, но и на иных языках Конвенции (о дорожном движении) отсутствуют», — подчеркнули в ведомстве.

ДПС праваОтмечается, что все водительские удостоверения старого и нового образца, выдаваемые ГИБДД России, актуальны на весь период их действия.

Информация о том, что удостоверения нового образца могут оказаться недействительными, появилась в СМИ ранее. Регистрационно-экзаменационные подразделения столичной автоинспекции уже около месяца выдают права, в которых название документа дублируется на разных языках.

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AMSRUS
AMSRUS

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