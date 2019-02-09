Jaguar в Историческом ралли Монте-Карло

Jaguar в Историческом ралли Монте-Карло
Февраль 09 09:02 2019

Классические модели Jaguar на Историческом ралли Монте-Карло

6 февраля завершилось XXII Историческое ралли Монте-Карло. В этом событии принимали участие сразу несколько команд на легендарных моделях бренда Jaguar: E-Type, XK 140 Coupe и XK 150 Coupe.

Российская команда Russian Racing Group вывела на трассу уникальный Jaguar E-Type 1968 года. За рулем ярко-красного спорткара под номером 97 в ходе гонки находился пилот Илья Кашин, помощь в дороге ему оказывал штурман Борис Костырко. Помимо российского номера 97, в этом событии приняли участие и другие команды на культовых автомобилях Jaguar. Команда из Латвии – пилот Карлис Микелсонс и Нормундс Вугулс – выступила на Jaguar XK 140 Coupe 1956 года выпуска, а второй экипаж – Каролис Райзис из Литвы и Илья Закманс из Латвии – на Jaguar XK 150 Coupe 1958 года выпуска.Илья Кашин

На первом этапе ралли – по традиции самом сложном и длительном во всем заезде – участники стартовали из разных городов, чтобы к полудню достичь общей точки сбора во французском старинном городе Валанс. Помимо многокилометрового пути, экипажам предстояло преодолеть так называемые ZR – специальные участки трассы, где фиксировалась точность прохождения контрольных точек. Всего в этом году планировалось обустроить 15 таких отрезков пути, однако из-за обрушившегося на Францию снегопада три из них были закрыты в целях безопасности. Еще один прекратил свою работу вследствие обвала.

Volkswagen Polo R WRC на ралли в Монте-КарлоПрирода подготовила массу сюрпризов как для организаторов, так и для самих участников ралли. В самом начале заезда некоторые команды были вынуждены стартовать в условиях метели и сильного ветра, что существенно снижало видимость и замедляло движение. В то же время, экипажам, отправившимся в путь буквально на час раньше или позже, с погодой повезло гораздо больше.

Jaguar E-TypeСамыми сложными для участников стали последние участки пути. Традиционно их проходят уже ночью, поэтому плохой обзор сделал управление автомобилем на узких горных серпантинах еще сложнее. Кроме того, из-за февральских морозов дорога покрылась тонкой коркой льда, который почти неотличим от асфальта. Эти и другие факторы привели к тому, что множество экипажей несправились с ночным заданием и сошли с дистанции, однако российской команде на Jaguar E-Type удалось пройти этот участок без аварий.

Jaguar E-TypeИсторическое ралли Монте-Карло берет начало от одноименного раллийного заезда, над созданием которого в 1911 году работал сам князь Монако Альбер I. 22 сезона подряд гонка проходит по тем же дорогам, однако к участию в ней допускаются только классические и винтажные модели, выходившие на трассу в ходе оригинального ралли. В общей сложности гонщики преодолевают свыше 3 000 км, причем половина маршрута приходится на ночные переезды. Узкие горные серпантины, слепые повороты, снежные заносы и наледи подчас становятся непростым испытанием даже для современных автомобилей, не говоря уж о классических версиях, чей возраст порой превышает полвека.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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