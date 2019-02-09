Jaguar в Историческом ралли Монте-Карло

6 февраля завершилось XXII Историческое ралли Монте-Карло. В этом событии принимали участие сразу несколько команд на легендарных моделях бренда Jaguar: E-Type, XK 140 Coupe и XK 150 Coupe.

Российская команда Russian Racing Group вывела на трассу уникальный Jaguar E-Type 1968 года. За рулем ярко-красного спорткара под номером 97 в ходе гонки находился пилот Илья Кашин, помощь в дороге ему оказывал штурман Борис Костырко. Помимо российского номера 97, в этом событии приняли участие и другие команды на культовых автомобилях Jaguar. Команда из Латвии – пилот Карлис Микелсонс и Нормундс Вугулс – выступила на Jaguar XK 140 Coupe 1956 года выпуска, а второй экипаж – Каролис Райзис из Литвы и Илья Закманс из Латвии – на Jaguar XK 150 Coupe 1958 года выпуска.

На первом этапе ралли – по традиции самом сложном и длительном во всем заезде – участники стартовали из разных городов, чтобы к полудню достичь общей точки сбора во французском старинном городе Валанс. Помимо многокилометрового пути, экипажам предстояло преодолеть так называемые ZR – специальные участки трассы, где фиксировалась точность прохождения контрольных точек. Всего в этом году планировалось обустроить 15 таких отрезков пути, однако из-за обрушившегося на Францию снегопада три из них были закрыты в целях безопасности. Еще один прекратил свою работу вследствие обвала.

Природа подготовила массу сюрпризов как для организаторов, так и для самих участников ралли. В самом начале заезда некоторые команды были вынуждены стартовать в условиях метели и сильного ветра, что существенно снижало видимость и замедляло движение. В то же время, экипажам, отправившимся в путь буквально на час раньше или позже, с погодой повезло гораздо больше.

Самыми сложными для участников стали последние участки пути. Традиционно их проходят уже ночью, поэтому плохой обзор сделал управление автомобилем на узких горных серпантинах еще сложнее. Кроме того, из-за февральских морозов дорога покрылась тонкой коркой льда, который почти неотличим от асфальта. Эти и другие факторы привели к тому, что множество экипажей несправились с ночным заданием и сошли с дистанции, однако российской команде на Jaguar E-Type удалось пройти этот участок без аварий.

Историческое ралли Монте-Карло берет начало от одноименного раллийного заезда, над созданием которого в 1911 году работал сам князь Монако Альбер I. 22 сезона подряд гонка проходит по тем же дорогам, однако к участию в ней допускаются только классические и винтажные модели, выходившие на трассу в ходе оригинального ралли. В общей сложности гонщики преодолевают свыше 3 000 км, причем половина маршрута приходится на ночные переезды. Узкие горные серпантины, слепые повороты, снежные заносы и наледи подчас становятся непростым испытанием даже для современных автомобилей, не говоря уж о классических версиях, чей возраст порой превышает полвека.