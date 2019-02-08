Каждый третий водитель не соблюдает меры безопасности при перевозке собак

Ford выяснил, что каждый третий водитель не соблюдает меры безопасности при перевозке собак

Согласно отчету Европейской федерации производителей кормов для домашних животных (FEDIAF), число владельцев домашних животных в России и в Европе насчитывает более 185 миллионов человек. При этом из них владельцев собак 84,9 млн. Число домашних животных в мире растет из года в год, а с техническим прогрессом и повышением уровня мобильности в крупных городах все чаще встает вопрос безопасной перевозки домашних питомцев.

С острой проблемой сталкиваются владельцы собак, которые часто перевозят четвероногого друга в авто. В ходе опроса Ford 32% водителей признались, что не уделяют должного внимания правилам перевозки своих питомцев и не следят за обеспечением их безопасности в салоне во время движения, – даже несмотря на то, что во многих странах этого требует законодательство. Доказано, что соблюдение правил транспортировки обеспечивает безопасность не только питомцев, но и водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.

Из опрошенных владельцев собак, которые не всегда ограничивают передвижение своих питомцев по салону, 32% респондентов в качестве причины указали, что животным это не нравится, 31% опрошенных заявили, что при непродолжительных поездках в этом нет необходимости, а у 14% в автомобиле нет места для специальной клетки.

Более четверти (26%) владельцев собак, которые не ограничивают их передвижение во время поездки, признались, что их собака высовывала голову в окно. Некоторые сообщали о выпрыгивании животных из автомобиля на ходу, что иногда заканчивалось травмой или смертью питомца. Опрошенные также признавались в том, что они попадали в аварии, когда питомцы их отвлекали, включали «поворотники», загораживали обзор и кусали пассажиров.

При этом важно помнить, что во многих странах страховые компании могут отказать в выплате, если перевозка животного производится не по правилам. И это объяснимо, так как по примерным оценкам при фронтальном ударе на скорости 40 км/ч, сила удара непристегнутого питомца будет в 40 раз превышать его вес.

Инженер компании Ford Рене Бернс при разработке багажника новой модели проектировал его таким образом, чтобы в нем можно было спокойно расположить самую большую собачью клетку. Источником вдохновения послужил его питомец, трехлетняя австралийская овчарка по кличке Эмиль. Во время испытаний Рене задействовал Эмиля, чтобы проверить, насколько крупной собаке будет комфортно внутри.

Вместе со своей командой инженер уменьшил объем слоя пены в обшивке потолка, изменив длину винтов в петлях и форму проема багажника, в результате чего в багажник может поместиться даже клетка для ирландского волкодава – одной из самих больших собак в мире.

«Для меня очень важно иметь возможность везде брать Эмиля с собой, и я горжусь тем, что он помог мне сделать так, чтобы другие владельцы собак могли путешествовать со своими любимцами безопасно и комфортно», – сказал Бернс.

В России животные приравнены к обычному грузу, поэтому особых правил перевозки не существует, но Ford рекомендует использовать специальные приспособления, предназначенные для транспортировки животных: шлейки, контейнеры, гамаки или сетки. Помните, что животное не должно создавать помехи при управлении транспортным средством, а также загораживать обзор водителю.

Ford не в первый раз учитывает потребности и интересы братьев наших меньших – так, в конце 2018 года разработчики компании представили специальную шумоизоляционную будку для собак. Этот прототип позволяет снизить самые громкие шумы до комфортного для собачьих ушей уровня – даже с учетом того, что слух собак в четыре раза острее человеческого, и слышат они звуки в большем диапазоне частот. Благодаря этой разработки собаки не будут пугаться громких звуков на улице – например, фейерверков.