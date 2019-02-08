BMW отзывает около 20 тысяч автомобилей в России

BMW отзывает около 20 тысяч автомобилей из-за технического дефекта

Немецкий концерн BMW отзывает 28,631 тыс. автомобилей различных моделей, реализованных в России. «Возможно, радиатор системы рециркуляции отработавших газов недостаточно надежен для работы на протяжении всего срока службы автомобиля»,— сообщает Росстандарт. Предполагаемый технический дефект может привести к локальному обгоранию системы выпуска отработавших газов.

Отзыву подлежат около 20 тыс. машин серий F84, F01, F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F15, F16, F22, F25, F26, F34, проданных c 2011 года по 2015 год, а также более 8 тыс. серий F10, F15, F21, F22, F25, F26, F30, F32, F33, F34, F36, реализованных с 2014 года по 2016 год.

В январе BMW отозвала в России 684 автомобиля — седаны BMW M550i xDrive и BMW 750Li xDrive, проданные с августа 2015 года по август 2018 года. На машинах было установлено программное обеспечение с ошибками, которые могли привести к начальному повреждению зеркал цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

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