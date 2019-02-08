Bentley отзывает 207 автомобилей марки Continental и Mulsanne

Bentley отзывает 207 автомобилей марки Continental и Mulsanne
Февраль 08 17:02 2019

Bentley отзывает 207 машин из-за необходимости обновления программного обеспечения и замены креплений ремней безопасности

«Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 207 транспортных средств марки Bentley Continental, Mulsanne. Отзыву подлежат 111 автомобиля Bentley Continental, реализованных в 2018 г. Отзыву подлежат 96 автомобилей Bentley Muslanne, реализованных с 2012 года по 2018 г.» – говорится в сообщении.

BENTLEY CONTINENTAL GT 2018Уточняется, что Bentley Continental отзываются в связи с тем, что на указанных автомобилях необходимо обновление программного обеспечения. Причина отзыва в ошибке в ПО, которая в некоторых случаях может вызвать временное отключение усилителя рулевого управления, в результате чего водителю придется прикладывать большее усилие к рулевому колесу.

«В отдельных конкретных дорожных ситуациях это может привести к повышенному риску ДТП. Функции усилителя рулевого управления полностью восстанавливаются если выключить и снова включить зажигание», – пояснили в пресс-службе, добавив, что на транспортных средствах будет произведено обновление программного обеспечения блока управления усилителя рулевого управления.

BentleyВ Росстандарте уточнили, что причиной отзыва Bentley Mulsanne являются крепления ремней безопасности, которые могут не удовлетворять требованиям по нагрузке, если одновременно заняты центральное и хотя бы одно из боковых задних сидений.

«По этой причине, в случае ДТП (столкновения), существует риск отрыва замка ремня безопасности заднего сиденья от силовой конструкции кузова. Причина заключается в том, что при производстве креплений замков ремней безопасности, поставщик использовал несоответствующий материал. На транспортных средствах Bentley Muslanne будет проведена замена (центральных) креплений задних ремней безопасности на модернизированные, обеспечивающие требуемую надежность крепления», – отметили в ведомстве.

Программа мероприятий представлена «Фольксваген Груп Рус», являющимся официальным представителем изготовителя Bentley на российском рынке. Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, через рассылку писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

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AMSRUS
AMSRUS

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