Bentley отзывает 207 автомобилей марки Continental и Mulsanne

Bentley отзывает 207 машин из-за необходимости обновления программного обеспечения и замены креплений ремней безопасности

«Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 207 транспортных средств марки Bentley Continental, Mulsanne. Отзыву подлежат 111 автомобиля Bentley Continental, реализованных в 2018 г. Отзыву подлежат 96 автомобилей Bentley Muslanne, реализованных с 2012 года по 2018 г.» – говорится в сообщении.

Уточняется, что Bentley Continental отзываются в связи с тем, что на указанных автомобилях необходимо обновление программного обеспечения. Причина отзыва в ошибке в ПО, которая в некоторых случаях может вызвать временное отключение усилителя рулевого управления, в результате чего водителю придется прикладывать большее усилие к рулевому колесу.

«В отдельных конкретных дорожных ситуациях это может привести к повышенному риску ДТП. Функции усилителя рулевого управления полностью восстанавливаются если выключить и снова включить зажигание», – пояснили в пресс-службе, добавив, что на транспортных средствах будет произведено обновление программного обеспечения блока управления усилителя рулевого управления.

В Росстандарте уточнили, что причиной отзыва Bentley Mulsanne являются крепления ремней безопасности, которые могут не удовлетворять требованиям по нагрузке, если одновременно заняты центральное и хотя бы одно из боковых задних сидений.

«По этой причине, в случае ДТП (столкновения), существует риск отрыва замка ремня безопасности заднего сиденья от силовой конструкции кузова. Причина заключается в том, что при производстве креплений замков ремней безопасности, поставщик использовал несоответствующий материал. На транспортных средствах Bentley Muslanne будет проведена замена (центральных) креплений задних ремней безопасности на модернизированные, обеспечивающие требуемую надежность крепления», – отметили в ведомстве.

Программа мероприятий представлена «Фольксваген Груп Рус», являющимся официальным представителем изготовителя Bentley на российском рынке. Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, через рассылку писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

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