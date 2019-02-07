Тысячи автобусов на межрегиональных маршрутах могут приостановить работу

Тысячи маршрутов по всей стране стали нелегальными из-за бюрократии

Тысячи автобусов на межрегиональных маршрутах могут приостановить работу. Это следует из письма Объединения автопассажирских перевозчиков в Минтранс. Компании не могут получить часть необходимых для работы документов. Жителям многих городов и поселков приходится добираться в другие субъекты с пересадками, потому что остановка в их населенном пункте не внесена в федеральный реестр. Если же перевозчик идет навстречу пассажирам — он фактически становится нелегальным и может быть оштрафован на 300 тыс. рублей. Как пояснили в Минтрансе, за наполнение реестра отвечают регионы, и ведомство неоднократно просило их ускорить работу.

В России назревает кризис на рынке межрегиональных автобусных перевозок. Многие легальные компании не могут получить свидетельства и маршрутные карты в ФБУ «Росавтотранс». Об этом сказано в письме Объединения автопассажирских перевозчиков, направленном в Минтранс. ФБУ выдает документы только на маршруты с остановками, включенными в реестр Министерства транспорта. Если хотя бы один остановочный пункт на пути следования не внесен в федеральный перечень — весь маршрут запрещен.

Во многих регионах возникла абсурдная ситуация: например, в городе Кстово Нижегородской области с населением около 70 тыс. человек ни один остановочный пункт не внесен в федеральный перечень, а значит, межрегиональные маршруты с остановкой в городе считаются нелегальными. Соответственно жители должны на межмуниципальном автобусе добираться до автовокзала в Нижнем Новгороде и оттуда с пересадкой ехать в соседний регион, хотя по территории Кстово идут прямые автобусы. Аналогичная ситуация сложилась в Острогожске Воронежской области с населением более 30 тыс. человек, крупном селе Алексеево-Лозовское Ростовской области и многих других населенных пунктах.

Перевозчики вынуждены платить штрафы, рассказала директор Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова. Суды нередко принимают сторону Ространснадзора, сотрудники которого выписывают штрафы от 5 тыс. до 300 тыс. рублей.

«…В такой ситуации существует реальная угроза приостановки транспортного обслуживания населения на территории многих субъектов РФ», — сказано в обращении объединения в Минтранс.

По данным Ространснадзора, на февраль 2019 года федеральный реестр включал 3925 маршрутов, из них оформлены свидетельства и карты лишь на 2053. Межрегиональные регулярные маршруты сегодня обслуживают 1372 перевозчика, в 2015 году их было 2400.

Источник в транспортной отрасли рассказал, что инициатором внесения всех остановок в реестр несколько лет назад был Николай Асаул, занимавший тогда должность замглавы Минтранса. В 2015 году был принят федеральный закон № 220, который должен был установить единые принципы регулирования перевозок, включая межрегиональные, межмуниципальные и внутригородские. В перспективе планировалось создать единую электронную систему, позволяющую пассажирам взять билет через интернет до любой точки.

В течение 2015-2016 годов планировалось внести в единый реестр Минтранса всех автобусных перевозчиков на регулярных маршрутах, сами маршруты и все остановочные пункты. Но с формированием реестра остановок возникли проблемы — собственники (частные организации, субъекты РФ и муниципалитеты) не спешили вносить их в перечень. Ответственности за затягивание процесса законодательство не предусматривает.

— До конца 2017 года внести в реестр остановку мог только ее собственник, — пояснила юрист Екатерина Бурнос. — Владельцы этого не делали по разным причинам — от неправильно оформленной земли под остановочный пункт до нежелания тратить на это деньги и время.

В 2018 году остановки вне автовокзалов и автостанций разрешили регистрировать органам власти субъектов РФ. Это позволило легализовать часть пунктов, но не решило проблему полностью, отметила она.

— Ставропольский край, Ульяновская область, Республика Чувашия, Республика Башкортостан — в каждом из этих регионов более 100 межрегиональных маршрутов в другие субъекты РФ не имеют карт и свидетельств. Это не значит, что проблема именно в этих регионах, она может быть и в соседних, — подтвердил первый заместитель гендиректора Росавтотранса Руслан Лужецкий.