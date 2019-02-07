Тысячи автобусов на межрегиональных маршрутах могут приостановить работу. Это следует из письма Объединения автопассажирских перевозчиков в Минтранс. Компании не могут получить часть необходимых для работы документов. Жителям многих городов и поселков приходится добираться в другие субъекты с пересадками, потому что остановка в их населенном пункте не внесена в федеральный реестр. Если же перевозчик идет навстречу пассажирам — он фактически становится нелегальным и может быть оштрафован на 300 тыс. рублей. Как пояснили в Минтрансе, за наполнение реестра отвечают регионы, и ведомство неоднократно просило их ускорить работу.
В России назревает кризис на рынке межрегиональных автобусных перевозок. Многие легальные компании не могут получить свидетельства и маршрутные карты в ФБУ «Росавтотранс». Об этом сказано в письме Объединения автопассажирских перевозчиков, направленном в Минтранс. ФБУ выдает документы только на маршруты с остановками, включенными в реестр Министерства транспорта. Если хотя бы один остановочный пункт на пути следования не внесен в федеральный перечень — весь маршрут запрещен.
Во многих регионах возникла абсурдная ситуация: например, в городе Кстово Нижегородской области с населением около 70 тыс. человек ни один остановочный пункт не внесен в федеральный перечень, а значит, межрегиональные маршруты с остановкой в городе считаются нелегальными. Соответственно жители должны на межмуниципальном автобусе добираться до автовокзала в Нижнем Новгороде и оттуда с пересадкой ехать в соседний регион, хотя по территории Кстово идут прямые автобусы. Аналогичная ситуация сложилась в Острогожске Воронежской области с населением более 30 тыс. человек, крупном селе Алексеево-Лозовское Ростовской области и многих других населенных пунктах.
Перевозчики вынуждены платить штрафы, рассказала директор Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова. Суды нередко принимают сторону Ространснадзора, сотрудники которого выписывают штрафы от 5 тыс. до 300 тыс. рублей.
«…В такой ситуации существует реальная угроза приостановки транспортного обслуживания населения на территории многих субъектов РФ», — сказано в обращении объединения в Минтранс.
По данным Ространснадзора, на февраль 2019 года федеральный реестр включал 3925 маршрутов, из них оформлены свидетельства и карты лишь на 2053. Межрегиональные регулярные маршруты сегодня обслуживают 1372 перевозчика, в 2015 году их было 2400.
Источник в транспортной отрасли рассказал, что инициатором внесения всех остановок в реестр несколько лет назад был Николай Асаул, занимавший тогда должность замглавы Минтранса. В 2015 году был принят федеральный закон № 220, который должен был установить единые принципы регулирования перевозок, включая межрегиональные, межмуниципальные и внутригородские. В перспективе планировалось создать единую электронную систему, позволяющую пассажирам взять билет через интернет до любой точки.
В течение 2015-2016 годов планировалось внести в единый реестр Минтранса всех автобусных перевозчиков на регулярных маршрутах, сами маршруты и все остановочные пункты. Но с формированием реестра остановок возникли проблемы — собственники (частные организации, субъекты РФ и муниципалитеты) не спешили вносить их в перечень. Ответственности за затягивание процесса законодательство не предусматривает.
— До конца 2017 года внести в реестр остановку мог только ее собственник, — пояснила юрист Екатерина Бурнос. — Владельцы этого не делали по разным причинам — от неправильно оформленной земли под остановочный пункт до нежелания тратить на это деньги и время.
В 2018 году остановки вне автовокзалов и автостанций разрешили регистрировать органам власти субъектов РФ. Это позволило легализовать часть пунктов, но не решило проблему полностью, отметила она.
— Ставропольский край, Ульяновская область, Республика Чувашия, Республика Башкортостан — в каждом из этих регионов более 100 межрегиональных маршрутов в другие субъекты РФ не имеют карт и свидетельств. Это не значит, что проблема именно в этих регионах, она может быть и в соседних, — подтвердил первый заместитель гендиректора Росавтотранса Руслан Лужецкий.
В Минтрансе сообщили, что в 2016—2018 годах «неоднократно обращались в субъекты РФ с просьбой обеспечить представление заявлений о регистрации остановочных пунктов».
Сейчас перевозчики пытаются решить проблему сами, исключая остановочные пункты из своих маршрутов или высаживая пассажиров в пунктах, не предусмотренных реестром, на свой страх и риск. По данным Росавтотранса, в 2018 году более 300 маршрутов были изменены, из них исключили «незаконные» остановки, и перевозчики получили карты и свидетельства.
Неразбериха на рынке приводит к росту «серого» сектора и увеличению доли регулярных межрегиональных перевозок под видом заказных, отметил предприниматель-перевозчик, член общественного совета при Ространснадзоре Сергей Кумбарули.
— Те, кто работал на рынке годами, уходят из этого бизнеса, а возить людей нужно — поэтому на маршруты становятся нелегалы, которые зачастую не ремонтируют технику и нарушают все мыслимые нормы безопасности, — добавил он.
На этом фоне растет популярность сервисов BlaBlaCar и BeepCar, которыми научились пользоваться маскирующиеся под автовладельцев нелегалы.
— Мы с подругой решили воспользоваться сервисом BlaBlaCar, чтобы поехать в Санкт-Петербург из Москвы, — рассказала жительница столицы Татьяна. — Стоимость была вдвое ниже, чем билет на рейсовый автобус. Приехали к назначенному месту у метро, но там нас ждал неприятный сюрприз — водитель подъехал в положенное время, но не на машине, а на автобусе. Его ждали еще около 10 человек. Наша поездка была уже полностью спланирована, отель забронирован, поэтому отказаться мы не могли.
— Их надо поймать за руку, доказать, что люди в салоне минивэна или микроавтобуса не друзья и родственники, а именно пассажиры, — отметил он.
Легального же перевозчика видно издалека: номер маршрута, наименование компании, экипировка.
— Поэтому мы судимся с надзорными органами. А что делать, не высаживать же людей, — отметил Сергей Мидуков.
Предприниматель добавил, что на маршруте из Чебоксар в Нижний Новгород из 15 остановочных пунктов в реестр внесены только начальный и конечный. Без промежуточных пунктов маршрут, по его словам, можно закрывать, потому что только 20% пассажиров едут до Нижнего.
В целом к закону № 220 много претензий и он действительно нуждается в правках, подтвердил вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев. Но решать проблему, полагает он, придется на местном уровне.
— Мы изначально предлагали вносить в свидетельство только начальный и конечный пункты. Сейчас нужно к этой идее вернуться, позволить ездить по регулярным маршрутам, но дать три года на внесение промежуточных остановок в реестр Минтранса. Если остановка нужна, то пассажиры и перевозчик должны обратиться к местным органам власти и добиться внесения ее в реестр, — сказал Валерий Алексеев.
Сейчас межрегиональные перевозчики уже прошли все судебные инстанции вплоть до Верховного суда РФ, где с переменным успехом пытаются отстоять свое право заниматься извозом по прежним маршрутам. 15 января 2019 года в Конституционный суд поступил иск от компании «Агаттрансавто», которая пытается оспорить положения Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) об ответственности за езду без маршрутных карт.
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