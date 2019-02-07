Peugeot и Citroёn по программам льготного лизинга

В 2019 году бренды Peugeot и Citroёn участвуют в программе льготного лизинга

Условия программ льготного лизинга распространяются на все модели коммерческих автомобилей Peugeot и Citroёn, производимые в России: Peugeot Traveller, Citroёn SpaceTourer, Peugeot Expert и Citroёn Jumpy.

Все вышеупомянутые модели брендов Peugeot и Citroёn можно приобрести на условиях льготного финансового лизинга со скидкой на оплату авансового лизингового платежа до 10% от стоимости автомобиля.

Чтобы воспользоваться программой льготного лизинга, клиенту нужно выбрать автомобиль в салоне дилеров Peugeot и Citroёn, заключить договор финансовой аренды с лизинговой компанией, участвующей в программе, после чего приобретенный лизинговой компанией автомобиль передается клиенту в лизинг, при этом лизинговая компания предоставляет скидку на оплату авансового платежа до 10% от стоимости автомобиля.

В феврале на вышеуказанные автомобили 2018 года выпуска действует специальное ценовое предложение.

Таким образом, выгода на покупку нового Peugeot Traveller первоначальной стоимостью 2 109 990 руб., может составить до 300 000 рублей.