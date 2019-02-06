В московском метро не будут вводить систему оплаты по зонам

Ранее сообщалось, что столичный метрополитен заказал разработку новой системы оплаты, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, куда едет пассажир. По данным портала, сумма контракта составляет 670 миллионов рублей, а поэтапное внедрение системы начнется с 2020 года. Отмечалось, что зональная тарификация в метро применяется во многих городах, например в Париже, Барселоне, Лондоне, и предполагает, что чем дальше от центра располагается станция, тем дороже проезд.
“В московском метро не планируется вводить зональные тарифы на проезд. Метрополитен по поручению департамента транспорта создает единую билетную систему для всего общественного транспорта Москвы”, — сказали в пресс-службе подземки.
В новой системе предполагается объединить оплату проезда в городском транспорте и в пригородных электричках, где зональные тарифы действуют уже сейчас. Поэтому новая единая система оплаты проезда предусматривает технические возможности записи и считывания зональных билетов. Как позднее сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, включение в техническое задание зональной оплаты необходимо для интеграции пригородного железнодорожного сообщения и будущих Московских центральных диаметров (МЦД), где есть зональная оплата.
“Также зоны имеются в наземном транспорте при поездках из или в ТиНАО и Зеленоград. Переход на расчет оплаты зонами на действующей инфраструктуре московского метро даже не рассматривается. Любые спекуляции по этому поводу не имеют под собой никаких оснований”, — заметил заммэра.
Новая система предусматривает персонализацию карты “Тройка” и возможность ее интеграции с билетными системами других регионов. Ожидается, что система будет обрабатывать более шести миллиардов транзакций в год. Как уточнял заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, персонализация “Тройки” завершится в 2020 году. В результате нововведения карту можно будет привязать к аккаунту в личном кабинете, после чего пассажиры получат полный контроль над счетом по аналогии с банковским или мобильным и смогут переводить на него деньги в случае утери билета.
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