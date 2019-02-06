В московском метро не будут вводить систему оплаты по зонам

В новой системе предполагается объединить оплату проезда в городском транспорте и в пригородных электричках, где зональные тарифы действуют уже сейчас. Поэтому новая единая система оплаты проезда предусматривает технические возможности записи и считывания зональных билетов. Как позднее сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, включение в техническое задание зональной оплаты необходимо для интеграции пригородного железнодорожного сообщения и будущих Московских центральных диаметров (МЦД), где есть зональная оплата.

“Также зоны имеются в наземном транспорте при поездках из или в ТиНАО и Зеленоград. Переход на расчет оплаты зонами на действующей инфраструктуре московского метро даже не рассматривается. Любые спекуляции по этому поводу не имеют под собой никаких оснований”, — заметил заммэра.

Новая система предусматривает персонализацию карты “Тройка” и возможность ее интеграции с билетными системами других регионов. Ожидается, что система будет обрабатывать более шести миллиардов транзакций в год. Как уточнял заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, персонализация “Тройки” завершится в 2020 году. В результате нововведения карту можно будет привязать к аккаунту в личном кабинете, после чего пассажиры получат полный контроль над счетом по аналогии с банковским или мобильным и смогут переводить на него деньги в случае утери билета.

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