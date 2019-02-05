Россия в рейтинге стоимости и доступности бензина

Российский бензин занял второе место в Европе по дешевизне и 20 место из 33 — по доступности

Доступность рассчитывали из количества топлива, которое гражданин может себе позволить на среднюю зарплату.

Исследование было проведено в декабре и январе. Первое место по дешевизне топлива в Европе занял Казахстан (большая часть страны относится к Азии, меньшая — к Европе), где литр 95-го стоит 30,9 рубля в пересчете на российскую валюту. В России средняя стоимость литра бензина была равна 45 рублям. В Белоруссии, которая заняла третью строчку, — 46,9 рубля.

Самый дорогой бензин в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. Чуть выше в рейтинге расположились Норвегия, Дания, Италия и Греция, где топливо продают примерно по 112 рублей за литр.

На первом месте по количеству бензина, которое может приобрести гражданин на среднюю зарплату, находится Люксембург — 3113 литра по 84,1 рубля за каждый. Россияне в месяц могут купить только 825 литров. Самый «недоступный» бензин на Украине, где средней зарплаты хватит только на 246,9 литра.

Сами россияне бензин в стране дешевым не считают. Последние общественные недовольства были связаны с резким скачком стоимости топлива весной 2018 года. Хоть цены и были заморожены, Счетная палата и нефтяники предупреждают, что из-за запланированного повышения акциза на бензин цены, скорее всего, будут расти.

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