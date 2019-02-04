Удлиненная версия Volkswagen Jetta поступит в продажу в начале весны

В конце 2019 года в России стартует продажа новой модели Volkswagen Jetta

Почти VW Passat уже готовится к выходу на рынок. Сейчас компания ведет предварительное производство модели, а также ведет разработку маркетингового плана.

Уже в марте к официальным дилерским центрам поступит новая версия Volkswagen Jetta – сообщил CarsWeek. Автомобиль отличается удлиненной на 51 мм колесной базой. Теперь длина модели составляет 4 753 мм, а колесная база достигает 2 731 мм, что примерно соответствует VW Passat. Стоимость на удлиненную версию пока не называются.

В техническом плане отличий практически не будет. Автомобиль построен на современной модульной платформе MQB. Самым основным изменением станет дополнительное пространство в ногах для задних пассажиров.

В качестве силового агрегата будет предлагаться линейка из турбированных моторов TSI на 1,2 и 1,4 литра, способных развивать до 115 и 150 лошадиных сил. В паре с ними будет предлагаться механическая пятиступенчатая трансмиссия, или «автомат» на семь ступеней.



К сожалению, модель предназначается только для китайского рынка. За пределы Поднебесной поставки не предусматриваются. Стандартная версия новой Jetta поступит в Россию только к концу года.

Тем временем китайские автомобилисты раскупают новый кроссовер Volkswagen Tayron. Новинка от Volkswagen, дебютировавшая на рынке Поднебесной в октябре 2018-го, к концу декабря продемонстрировала фантастические показатели продаж.