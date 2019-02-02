Россияне и автокредиты – очередной прогресс?

В прошлом году количество выданных автокредитов выросло на 10,7%

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и компании «Автостат», по итогам 2018 года количество проданных в кредит автомобилей превысило 800 тысяч штук (речь здесь идет как о новых машинах, так и о подержанных). Для сравнения, в 2014 году было выдано 823 тыс. кредитов. При этом есть один важный нюанс — в прошлом году было продано 1,6 млн новых автомобилей, а в 2014 году их было почти 2,5 млн.



Эксперты отмечают, что сейчас 77% всех выданных автокредитов выдаются именно на новые машины. Эти данные подтверждаются и сотрудниками автосалонов — сейчас почти половина новых машин продается с использованием кредитных схем. При этом чаще всего в кредит покупают в Пермском крае (почти 70% сделок), в Башкирии (66%) и Челябинской области (63%).

В 2018 году автокредитование выросло и вернулось на уровень 2014 года. Несмотря на окончание ряда госпрограмм льготного автокредитования, кредитование продолжает оказывать высокий уровень поддержки автомобильной отрасли. Все большую популярность набирает кредитование подержанных автомобилей.

Александр Викулин генеральный директор НБКИ

Однако тот факт, что жители России так активно стали покупать машины в кредит, пугает многих экономистов. Ведь деньги надо будет возвращать! И получается это не у всех — по данным Центробанка, доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в конце прошлого года составляла 7,5%. Это, конечно, лучше, чем в 2017 году (9,8%), но все равно еще довольно много.