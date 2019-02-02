Планы развития дилерской сети CHERY

CHERY совершенствует собственную дилерскую сеть

На сегодняшний день дилерская сеть CHERY состоит из 96 центров по продаже и обслуживанию автомобилей, часть из них компания намерена перевести в сервисные партнёры в случае, если к 1 апреля дилерский центр компании не будет соответствовать требованиям марки.

До конца 2019 года дистрибьютор автомобилей CHERY в России намерен открыть 25 новых дилерских центров. Приоритетные города: Волгоград, Ижевск, Йошкар-Ола, Киров, Курган, Курск, Краснодар, Красноярск, Липецк, Москва и Московская область, Нефтекамск, Нижний Новгород, Пермь, Петрозаводск. Саранск, Салават, Смоленск, Ставрополь, Стерлитамак, Тамбов, Тюмень, Ульяновск и Уфа.

Компания CHERY также готова рассмотреть заявки от потенциальных партнёров и в других населенных пунктах.

«Мы открыты к предложениям кандидатов не только в этих городах, но и в других регионах России, в зависимости от того, насколько интересным будет предложение, сможет ли дилер завоевать определенную долю в рынке и развить бренд в регионе», — прокомментировал руководитель отдела развития дилерской сети «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Андрей Снисаревский.

Компания CHERY всегда качественно поддерживает своих партнёров, об этом свидетельствует тот факт, что CHERY по итогам опроса удовлетворенности дилеров DSI-2018 (Dealer Satisfaction Index) заняла 1-ое место. Исследование проводится для РОАД компанией EY.

В 2018 году компания подписала соглашения о сотрудничестве с 21 новыми партнёрами. В настоящее время в дилерскую сеть CHERY входят такие крупные игроки автомобильного ритейла как: MAJOR (Москва), Favorit Motors (Москва), АвтоГЕРМЕС (Москва), ТОРГМАШ (Москва), Планета Авто (Челябинск), Сокол Моторс (Ростов-на-Дону), Демидыч (Пермь, Уфа), Автостиль (Санкт Петербург) и Истком (Санкт Петербург).