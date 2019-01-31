Выгодные условия на покупку Jeep и Chrysler Pacifica в феврале 2019 года

Выгодные условия на покупку Jeep и Chrysler Pacifica в феврале 2019 года
Январь 31 18:01 2019

FCA RUS разработала новые выгодные условия на покупку всего модельного ряда Jeep и Chrysler Pacifica

На 1-й квартал 2019 года действительно предложение при участии в программах «трейд- ин» и «лояльный трейд-ин». Клиент может обменять свой старый автомобиль марки Jeep, Chrysler или Dodge не старше 2013 года выпуска по ПТС на новый. При обмене специалисты просчитывают индивидуальную клиентскую выгоду. Она составляет 150 – 300 000 рублей в зависимости от комплектации старого автомобиля и выбранной новой модели.Grand Cherokee SRT8 2013 Компания предложила гибкую и удобную линейку потребительских кредитов. Теперь покупатель может оформить кредит со ставкой от 6,5%. Данная ставка распространяется на следующие модели:

  • Wrangler
  • Cherokee
  • Compass
  • Renegade
  • Grand Cherokee
  • Chrysler Pacifica

Новые кредитные условия значительно сокращают ежемесячный платеж, и таким образом автомобили Jeep станут доступнее для более широкого круга клиентов. К примеру, при оформлении кредита на модель Compass или Renegade сумма ежемесячного платежа составит всего 9 900 рублей. Chrysler PacificaПриобрести автомобиль на таких условиях можно у официальных дилеров с февраля 2019 года.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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