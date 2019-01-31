Выгодные условия на покупку Jeep и Chrysler Pacifica в феврале 2019 года

FCA RUS разработала новые выгодные условия на покупку всего модельного ряда Jeep и Chrysler Pacifica

На 1-й квартал 2019 года действительно предложение при участии в программах «трейд- ин» и «лояльный трейд-ин». Клиент может обменять свой старый автомобиль марки Jeep, Chrysler или Dodge не старше 2013 года выпуска по ПТС на новый. При обмене специалисты просчитывают индивидуальную клиентскую выгоду. Она составляет 150 – 300 000 рублей в зависимости от комплектации старого автомобиля и выбранной новой модели. Компания предложила гибкую и удобную линейку потребительских кредитов. Теперь покупатель может оформить кредит со ставкой от 6,5%. Данная ставка распространяется на следующие модели:

Wrangler

Cherokee

Compass

Renegade

Grand Cherokee

Chrysler Pacifica

Новые кредитные условия значительно сокращают ежемесячный платеж, и таким образом автомобили Jeep станут доступнее для более широкого круга клиентов. К примеру, при оформлении кредита на модель Compass или Renegade сумма ежемесячного платежа составит всего 9 900 рублей. Приобрести автомобиль на таких условиях можно у официальных дилеров с февраля 2019 года.