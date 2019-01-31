Kia представит свой компактный кроссовер XCeed на автосалоне в Женеве

Kia представит свой компактный кроссовер XCeed на автосалоне в Женеве
Январь 31 15:05 2019

Компания KIA готовит к премьере новый компактный кроссовер XCeed

Модель, построенная на базе хэтчбека Ceed последнего поколения, дебютирует на автосалоне в Женеве в марте текущего года. В модельном ряду KIA новинка встанет между совсем миниатюрным Stonic и среднеразмерным Sportage.KIA XCeedКак видно по названию, корейцы не стали «оригинальничать» и просто сделали новый компакт-кросс четвертым полноправным членом семейства Ceed, присоединив его к одноименном хэтчбеку и универсалам (SW и ProCeed).KIA XCeedДорожные испытания KIA XCeed начались еще в прошлом году, но никаких подробностей о технической «начинке» до сих пор нет. По всей видимости, в этом плане стоит ожидать того же, что уже есть у ближайших «родственников» вроде Volkswagen Golf Alltrack, Ford Focus Active и Subaru XV/Crosstek – передний привод, две трансмиссии и широкую моторную гамму.KIA XCeedНе исключено, правда, что всю линейку двигателей KIA XCeed позаимствует у базовой модели Ceed. Если это случится, то в нее, как и прежде, войдут скромные 1,0-литровые «турботройки», 1,4-литровые «турбочетверки» на 118 и 138 л.с. соответственно и 1,6-литровый 114-сильный дизель.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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