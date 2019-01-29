В этом году Ford представит свой электрический кроссовер

Ford представит электрический кроссовер до конца нынешнего года

В продажу автомобиль поступит в 2020 году. По неофициальным данным, кроссовер Ford с электрической силовой установкой может поступить в продажу под названием Mach E или Mach-E.

Как пишет портал AutoNews.ru, разработкой новинки занимается подразделение Ford Team Edison, которое отвечает за создание всех экологически чистых моделей американского бренда. В будущем новинка должна составить конкуренцию Tesla Model X, а производить ее будут на заводе Ford в Мексике. По неофициальным данным, запас хода у электрокара составит более 480 километров. Новинку построят на платформе под названием EV.

В развитие электрифицированных транспортных средств до 2020 года производитель намерен инвестировать около 11 млрд долларов. Всего в модельной линейке компании появится 13 электрокаров. В Ford надеются, что в 2020 году 40% мировых продаж бренда будут приходиться именно на такие машины. В частности, в 2022 году версии с бензоэлектрическими силовыми установками должны появиться у пикапа F-150 и спорткара Mustang.

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