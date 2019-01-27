Greiwing Truck and Trailer Rental заключила соглашение о партнерстве с Goodyear

Компания Greiwing Truck and Trailer Rental представленная в ряде стран Европы, остановила свой выбор на шинах и решениях Goodyear

Компания Greiwing Truck and Trailer Rental заключила соглашение о партнерстве с Goodyear на поставку шин и сопутствующих услуг для 750 грузовых автомобилей своего парка, представленного в разных странах Европы.

По условиям контракта компания Goodyear будет поставлять шины на грузовые автомобили, принадлежащие компании Greiwing, включая восстановленные шины, что стало важной частью соглашения. Вместе с покупкой шин компания Greiwing будет использовать систему Goodyear FleetOnlineSolutions для управления шинным хозяйством и программу помощи на дорогах ServiceLine24h в случае необходимости. Следующий элемент контракта – это внедрение пакета решений Goodyear Proactive Solutions TPMS, оборудование этого пакета будет установлено на 250 прицепов, принадлежащих компании.

Greiwing Truck and Trailer Rental была основана в 2002 году. Ее отделения действуют в Германии, Нидерландах, Дании, Швейцарии, Испании и Болгарии. Компания предлагает в аренду широкий спектр коммерческого транспорта, включая седельные тягачи, грузовики и специализированные трейлеры, удовлетворяющие значительную часть спроса, – от автоцистерн до самосвалов, от рефрижераторов до прицепов с тентом.

«Причина, по которой мы выбрали Goodyear в качестве нашего партнера, заключается в комбинации предложения новых и восстановленных шин, а также сопутствующих услуг. Комплексное предложение Goodyear, в которое наряду с шинами входят решения для оптимизации деятельности парков, позволит нам снизить общую стоимость владения коммерческим транспортом», – отметил Саймон Грейвинг, генеральный директор Greiwing Truck and Trailer Rental.

Программа ServiceLine24h позволяет организовать оказание экстренной помощи на дорогах 24 часа в сутки и 365 дней в году при вынужденных остановках, связанных с шинами, по всей Европе. В настоящее время возможности сервисной сети Goodyear TruckForce, насчитывающей более 2000 полностью оборудованных шинных мастерских, позволяют вернуть автомобиль на линию в среднем за два часа. FleetOnlineSolutions – это интернет-система управления шинами, помогающая паркам сократить расходы благодаря минимизации времени административных и технических простоев. Интеграция системы позволяет операторам получить согласованный уровень обслуживания и цен в любой точке Европы, включая онлайн-отчеты и полную прозрачность операций. База данных включает в себя все транспортные средства компании-подрядчика, местонахождение компании, особенности политики эксплуатации шин, согласованные условия и включенные услуги. Благодаря этому все работы выполняются оперативно и в соответствии с точными требованиями заказчика, даже если отделение компании находится в другой стране, где говорят на другом языке. Платежи производятся автоматически по согласованным ценам, поэтому с получением кредитов или согласованием цен задержек не возникает. Система Goodyear Proactive Solutions TPMS обеспечивает в условиях реального времени постоянный мониторинг давления и температуры в шинах, что позволяет снизить количество случаев выхода из строя шин и оптимизировать ресурс, повысить экономию топлива и уменьшить эксплуатационные расходы. Установленное на автомобиле устройство непрерывно записывает данные и передает их на облачный сервер Goodyear. Когда возникают проблемы, оповещения отправляются менеджеру парка по электронной почте с сервера и/или через мобильное приложение в режиме реального времени. Благодаря технологии Goodyear G-Predict, собранные данные позволяют прогнозировать срок службы шин и заранее планировать техническое обслуживание с минимальным влиянием на операционную деятельность.