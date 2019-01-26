Мексиканский спорткар Vuhl 05RR

Мексиканский спорткар Vuhl 05RR
Январь 26 11:01 2019

Vuhl представила новую модель спорткара 05RR

Он оказался крайне актуальным для последних гонок, проводимых в Мехико. Новинка представляет собой улучшенный вариант Vuhl 05, который будет ездить по дорогам общего пользования.

Vuhl 05RR

Мексиканская фирма Vuhl запустила продажи экстремального спидстера 05RR. Трековый спорткар впервые презентовали в 2016 году в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. Новинка стала самым быстрым и легким автомобилем марки.

VUHL-05RR

Версия 05RR легче обычного Vuhl 05 на 65 килограммов, таких показателей удалось добиться благодаря установке облегченного маховика, гоночного сцепления и карбоновых колес.

VUHL-05RR

Подкапотное пространство спорткара занимает 2,3-литровый четырехцилиндровый мотор мощностью 390 “лошадиных сил”. С силовой установкой работает 6-скоростная секвентальная коробка от Sadev.

VUHL-05RR

На британском рынке стоимость Vuhl 05RR составляет 89,9 тысячи фунтов стерлингов, что на 30 тысяч фунтов дороже стандартного Vuhl 05.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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