Мексиканский спорткар Vuhl 05RR

Vuhl представила новую модель спорткара 05RR

Он оказался крайне актуальным для последних гонок, проводимых в Мехико. Новинка представляет собой улучшенный вариант Vuhl 05, который будет ездить по дорогам общего пользования.

Мексиканская фирма Vuhl запустила продажи экстремального спидстера 05RR. Трековый спорткар впервые презентовали в 2016 году в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. Новинка стала самым быстрым и легким автомобилем марки.

Версия 05RR легче обычного Vuhl 05 на 65 килограммов, таких показателей удалось добиться благодаря установке облегченного маховика, гоночного сцепления и карбоновых колес.

Подкапотное пространство спорткара занимает 2,3-литровый четырехцилиндровый мотор мощностью 390 “лошадиных сил”. С силовой установкой работает 6-скоростная секвентальная коробка от Sadev.

На британском рынке стоимость Vuhl 05RR составляет 89,9 тысячи фунтов стерлингов, что на 30 тысяч фунтов дороже стандартного Vuhl 05.