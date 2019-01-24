Гон покинул пост главы Renault

Карлос Гон подал в отставку с поста председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault SA

Об этом сообщил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в кулуарах экономического форума в Давосе, пишет источник.

Главной задачей нового руководства Renault станет “консолидация альянса Renault и Nissan”, отметил министр. “Я уверен, что альянс сохранится”, – заявил он.

Совет директоров Renault проведет в четверг заседание, на котором планирует принять решение о назначении новых руководителей компании вместо Гона, который находится под следствием в Японии.

Как ожидается, председателем совета директоров Renault будет назначен CEO Michelin Жан-Доминик Сенар, а исполняющий обязанности главного исполнительного директора Renault Тьерри Боллоре станет постоянным CEO компании.

Правительство Франции является крупнейшим акционером Renault с долей в размере 15%.

Во вторник суд Токио вновь отказался отпустить из-под стражи Гона, который в ноябре был арестован по обвинению в сокрытии доходов на общую сумму в 9,1 млрд йен ($830 млн).

22 ноября совет директоров Nissan проголосовал за отставку Гона с поста председателя концерна. Газета Financial Times тогда писала, что руководство Nissan может использовать ситуацию для пересмотра условий альянса с французской Renault, который обсуждался перед арестом Гона. Выручка Nissan примерно на 60% превышает продажи Renault, однако у французской компании больше полномочий в рамках альянса, отмечало издание.