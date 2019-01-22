Электромобиль всего за $3500?

Самый дешевый электромобиль на дорогах

Данный электромобиль рассчитанный на трёх человек, можно назвать самым дешевым среди новых машин zero emission, предлагаемых на автомобильном рынке. Он называется Bostrix Cubic и произведен в Китае. Имеет четыре колеса, вмещает троих человек.

Кузов изготовлен из стеклопластика, а посему снаряженная масса составляет всего 420 кг. Электромобиль отличается довольно интересным дизайном. Чего только стоят граненные передние и задние светоблоки, а также замысловатой формы проштамповки на дверях, на которых крупно написано Roaring. В корпусах наружных зеркал – повторители указателей поворота. Габаритные размеры меньше, чем у Smart: длина – 2580 мм, ширина – 1350 мм и высота – 1500 мм.

Машина оснащается 2-килловатным электромотором (в пике выдает 4 кВт) и свинцовыми батареями на 12V 45 Ач. Привод – на задние колеса. Максимальная скорость – 45 км/ч. Реальный запас хода по городу – 70 – 75 км.