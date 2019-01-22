Электромобиль всего за $3500?

Электромобиль всего за $3500?
Январь 22 13:07 2019

Самый дешевый электромобиль на дорогах

Данный электромобиль рассчитанный на трёх человек, можно назвать самым дешевым среди новых машин zero emission, предлагаемых на автомобильном рынке. Он называется Bostrix Cubic и произведен в Китае. Имеет четыре колеса, вмещает троих человек.

Кузов изготовлен из стеклопластика, а посему снаряженная масса составляет всего 420 кг. Электромобиль отличается довольно интересным дизайном. Чего только стоят граненные передние и задние светоблоки, а также замысловатой формы проштамповки на дверях, на которых крупно написано Roaring. В корпусах наружных зеркал – повторители указателей поворота. Габаритные размеры меньше, чем у Smart: длина – 2580 мм, ширина – 1350 мм и высота – 1500 мм.

Машина оснащается 2-килловатным электромотором (в пике выдает 4 кВт) и свинцовыми батареями на 12V 45 Ач. Привод – на задние колеса. Максимальная скорость – 45 км/ч. Реальный запас хода по городу – 70 – 75 км.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Pavel Andronov
    Январь 22, 13:31 #1 Pavel Andronov

    Сколько же он должен заряжаться, бедняга, со свинцом…
    Очень узко нишевый. Но почему бы нет.

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