Результаты продаж автомобилей Mitsubishi в России за 2018 год

В декабре прошлого года компания реализовала 5 532 автомобилей Mitsubishi, что на 49% выше результатов декабря прошлого года (3 706 единиц).
Всего с января по декабрь 2018 года было реализовано 45 390 автомобилей что более чем в 1, 8 раз больше результатов 2017 года (24 325).
Итоговое первое место в тройке лидеров по традиции занимает Mitsubishi Outlander (24 511 единиц), на втором разместился рамный внедорожник Pajero Sport (9 492 единицы) и на третьем – кроссовер ASX (4 815 единиц).
Результаты продаж нового Eclipse Cross показывают устойчивый рост с каждым месяцем с момента появления автомобиля на российском рынке в апреле 2018 года, что свидетельствует о растущем интересе российских покупателей к кроссоверу. Всего с апреля по декабрь было реализовано 2 962 автомобиля.
Осаму Иваба, Президент и Главный исполнительный директор компании «ММС Рус», отметил: «Декабрь всегда непростой месяц с точки зрения автомобильных продаж, но в этот раз мы перевыполнили план на 32% и могли бы сделать даже больше, если бы завод смог произвести необходимое количество новых Outlander, чтобы полностью удовлетворить высокий спрос на нашу самую популярную модель. Благодаря слаженной работе всей команды «ММС Рус» и, конечно, нашим дилерам в этом календарном году мы превысили запланированные показатели продаж и увеличили свою долю рынка. Таким образом по итогам последних двух лет компания показывает беспрерывный стабильный рост!»
C 2014 года www.amsrus.ru
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