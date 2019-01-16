Результаты продаж автомобилей Mitsubishi в России за 2018 год

ММС Рус объявляет результаты продаж за декабрь и за весь календарный 2018 год

В декабре прошлого года компания реализовала 5 532 автомобилей Mitsubishi, что на 49% выше результатов декабря прошлого года (3 706 единиц).

Всего с января по декабрь 2018 года было реализовано 45 390 автомобилей что более чем в 1, 8 раз больше результатов 2017 года (24 325).

Итоговое первое место в тройке лидеров по традиции занимает Mitsubishi Outlander (24 511 единиц), на втором разместился рамный внедорожник Pajero Sport (9 492 единицы) и на третьем – кроссовер ASX (4 815 единиц).

Результаты продаж нового Eclipse Cross показывают устойчивый рост с каждым месяцем с момента появления автомобиля на российском рынке в апреле 2018 года, что свидетельствует о растущем интересе российских покупателей к кроссоверу. Всего с апреля по декабрь было реализовано 2 962 автомобиля.