Foton продала контрольный пакет акций Borgward

Foton избавилась от 67% акций свой дочерней компании Borgward

О завершении сделки и продаже Borgward руководство корпорации Foton объявило 28 декабря. Как говорится в официальном заявлении, 67% акций, выставленных на продажу три месяца назад, приобрела компания UCAR Group. Сумма сделки не озвучивается. На момент подачи объявления в октябре этого года, акции планировали продать за 3.973 млрд юаней или $578 млн (немного ниже рыночной цены пакета на тот момент).

Согласно договору новый владелец акций должен предоставить кредиторам 4.271 млрд юаней ($621 млн). В свою очередь UCAR Group заявила, что планирует предоставить гарантию на сумму не более 2.4 млрд юаней ($349 млн).

Между тем, Beijing Borgward и UCAR Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве для совместного изучения новых видов розничной торговли автомобилями. Этим направлением займется специально организованная рабочая группа. Генеральным директором новой автомобильной платформы электронной торговли O2O, которую UCAR Group назвала Shenzhou Maimaiche, стал Чжан Чжиган.

Новым генеральным директором Borgward назначен Бруно Ламберт, возглавлявший ранее азиатское подразделение фирмы Magna Steyr, а вице-президентом – Ян Сун. Активная фаза возрождения немецкой фирмы Borgward началась в 2014 году. За это время китайский концерн вложил в компанию 11.82 млрд юаней, то есть $1.7 млрд.

Возрожденная марка Borgward в 2016 году выпустила свой первый автомобиль. Сейчас у нее три кроссовера — BX7, BX5 и BX6 и все они созданы на одной платформе. Производство новинок наладят в Китае.

Источник: Gasgoo