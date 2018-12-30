Случайно опубликованы фотографии новой Toyota Supra

Произошло, в свою очередь, следующее – на сайте немецкого дилера Toyota появилась вкладка предзаказа на новую Supra, а вместе с ней и настоящие фотографии спорткара, сообщает источник.
В любом случае, “вживую” автомобиль нам покажут в Детройте. Supra станет новым флагманом среди моделей купе бренда Toyota. Она создана совместно с баварскими инженерами на базе платформы, на которой собран BMW Z4 третьего поколения.
В движение автомобиль приводится 6-ти цилиндровым силовым агрегатом. Привод осуществляется на задние колёса. Мотор, мощностью в 340 лошадей сможет разогнать новинку до сотни за 4,5 с. Трансмиссия – уже известная на этой платформе АКПП ZF с 8-ю ступенями.
C 2014 года www.amsrus.ru
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