Завод Hyundai подарил Solaris СПбГАСУ

Автомобиль и силовые агрегаты будут использоваться студентами автомобильно-дорожного факультета в качестве учебных моделей для отработки практических навыков

Во время торжественной церемонии передачи автомобилей директор по производству завода Андрей Казак отметил, что завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» регулярно реализует социальные проекты, направленные на развитие и обучение молодежи и, в частности, поддержку профессионального технического образования в России. Так, в прошлом году, завод передал Санкт-Петербургскому государственному архитектурно-строительному университету три автомобиля Solaris. Модель Hyundai Solaris является бестселлером российского рынка на протяжении последних семи лет. Студентам автомобильно-дорожного факультета будет полезно познакомиться с ее устройством еще на этапе обучения.

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет — это старейшее в России высшее учебно-техническое заведение по подготовке высококвалифицированных специалистов архитектурно-строительного профиля. Подготовка специалистов на автомобильно-дорожном факультете СПбГАСУ особенно важна для завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», поскольку выпускники факультета зачастую становятся сотрудниками предприятия.