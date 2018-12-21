Михаэль Шумахер полетит в Даллас для прохождения курса реабилитации

По сведению британского издания Mirror, расходы на домашнее лечение Михаэля Шумахера превысили 20 млн фунтов стерлингов

После травмы многие полагали, что он так и не выберется из «вегетативного» состояния. Все это время семья и друзья Шумахера по настоянию его жены Коринны Бетш держали сведения о его здоровье в строжайшем секрете.

После полученной в 2013 году травмы Шумахеру сделали две операции и поместили в искусственную кому, чтобы помочь организму восстановиться после аварии. Из комы он был постепенно выведен в апреле 2014 года. С сентября того же года Шумахер получал медицинскую помощь в своем доме, но официальные новости о его здоровье были скудными.

И вот через пять лет после печального инцидента появилась информация, что самый успешный чемпион Формулы 1 в истории пошел на поправку и, по крайней мере, уже не живет на средствах жизнеобеспечения и не «опутан» медицинскими трубками. Семикратный чемпион мира больше не прикован к постели, сообщает издание sportskeeda.com. Легенда Формулы 1 передвигается в инвалидной коляске и скоро полетит в Даллас (США, штат Техас) для прохождения курса реабилитации. Семья Шумахеров, как известно, с 2012 года владеет в пригороде Далласа ранчо площадью 200 гектаров. Если Михаэль Шумахер будет проходить курс лечения в Техасе, то логично, что жить он будет, скорее всего, на этом ранчо.

Для Формулы 1 и автоспорта в целом было бы здорово, если бы он восстановился и стал свидетелем успехов, которые делает его сын Мик Шумахер в гонках Формулы 1.

И еще немного информации: бывший босс Ferrari в Формуле 1, а ныне президент ФИА Жан Тодт рассказал, что он видел, как Льюис Хэмилтон выиграл свой пятый титул чемпиона мира во время своего последнего визита к Шумахеру. Именно с ним вместе они наблюдали по телевизору за гонкой. 72-летний Тодт сказал:

«Я всегда осторожен с такими заявлениями, но это правда. Я наблюдал за гонкой вместе с Михаэлем Шумахером в его доме в Швейцарии».

3 января 2019 года Михаэлю Шумахеру исполняется 50 лет, но праздновать юбилей семья, как обычно, собирается в очень узком кругу, напоминает источник.