Zelensis Coupe 1961 год

С 1958 по 1965 год было произведено в общей сложности около 50 автомобилей. Кузов открытого спорткара был полностью сделан из полиэстера. Zelensis был построен в на шасси Volkswagen Beetle или Karmann Ghia. Один экземпляр был сделан на шасси Renault Dauphine. Концепция, используемая производителем, была основана на установке кузова на шасси. Заказчик автомобиля сам определял размеры кузова по своему вкусу. Таким образом, каждый Zelensis стал уникальным.
Примечательная деталь — идентификационный номер и дата выпуска автомобиля помещены на переднем крыле и видны с помощью инфракрасного излучения.
Zelensis Coupe VW 1961
Родился в Пензе, юрист по образованию, машинами увлекаюсь давно, более 380 моделей в коллекции, фанат классики, уважаю труды Шугурова, своя авто библиотека, конструирую модели хот-родов в 43-м масштабе. Из классики владел и водил газ 24 на протяжении 11 лет.
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