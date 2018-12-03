Zelensis Coupe 1961 год

Zelensis — бельгийский бренд спортивных автомобилей, выпускавший только одну модель.

Дизайнером этого автомобиля и владельцем завода был Рауль Тибо. Название автомобиля относится к месту Зеле, где родился Тибо.

С 1958 по 1965 год было произведено в общей сложности около 50 автомобилей. Кузов открытого спорткара был полностью сделан из полиэстера. Zelensis был построен в на шасси Volkswagen Beetle или Karmann Ghia. Один экземпляр был сделан на шасси Renault Dauphine. Концепция, используемая производителем, была основана на установке кузова на шасси. Заказчик автомобиля сам определял размеры кузова по своему вкусу. Таким образом, каждый Zelensis стал уникальным.

Примечательная деталь — идентификационный номер и дата выпуска автомобиля помещены на переднем крыле и видны с помощью инфракрасного излучения.