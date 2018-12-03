Игорь Бойцов лучший топ-менеджер 2018 по версии Делового Петербурга

В отеле Талион состоялась 15–я юбилейная церемония награждения лауреатов премии «ТОП-100» – рейтинга эффективности лучших топ-менеджеров Петербурга и Ленобласти, основанный на финансовых показателях результатов работы самых значительных компаний региона

Исторически «Топ–100» — это попытка аналитической оценки состояния бизнес–пространства Петербурга и области за прошедший год. «Топ–100» 2018 года, как и прежде, базируется на анализе количественных данных: суммарной оценке динамики финансовых результатов работы крупнейших компаний региона, которые наиболее адекватно описывают эффективность их экономической деятельности. Выявление лидеров в каждой отрасли основано на оценке суммарной динамики процентного роста финансовых показателей за период 2016–2017 годов. Учитываются выручка от продажи, активы, их рентабельность, доля рынка. Именно по динамике этих результатов можно объективно судить о степени эффективности управления коммерческими предприятиями.

«Я хотел бы поблагодарить редакцию и команду уважаемого издания «Деловой Петербург» за такую высокую оценку деятельности завода Nissan. – говорит Игорь Бойцов. — Сегодня у нас двойной праздник, мы выпустили 350 000 автомобиль. А совсем недавно отпраздновали запуск производства нового Nissan X-Trail и открытие в Санкт-Петербурге нового офиса технического центра Nissan NTCE. Достижения команды завода Nissan в Санкт-Петербурге подтверждают факт признания предприятия достойным представителем российской автомобильной промышленности».

Свою карьеру в автомобильной индустрии Игорь начал в 2000-м году. Он занимал руководящие позиции в «Форд Мотор Компани», «Тойота Мотор Мануфактуринг Россия», а также на заводе Renault в Москве, второго по величине автопредприятия в России после АВТОВАЗа. ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» — четвертый автомобильный завод в карьере Игоря.

В августе 2018 года завод Nissan получил престижную премию «Предприятие года» в номинации «Промышленный лидер Санкт-Петербурга» и возглавил рейтинг самых динамичных предприятий СЗФО по совокупному приросту выручки, капитала и резервов в отрасли «Производство автотранспортных средств».