В Минтрасе России хотят ввести динамические тарифы в общественном транспорте — проезд станет дешевле днем и дороже в часы пик

В Минтрасе России хотят ввести динамические тарифы в общественном транспорте — проезд станет дешевле днем и дороже в часы пик
Октябрь 26 10:08 2018

Предложение о изменении тарифов будет направлено в правительство в числе мер по развитию городского транспорта

Если кабмин одобрит инициативу, ее воплощением в жизнь займутся региональные и муниципальные власти (они устанавливают тарифы на проезд в городских автобусах, троллейбусах, трамваях и на других видах транспорта) в 2019–2025 годах. В Минтрансе не смогли уточнить детали реализации идеи.

В дневные часы общественный транспорт в городах часто остается полупустым, и снижение на это время цен помогло бы изменить ситуацию. Это позволит многим гражданам перенести поездки с часов пик на более свободные, полагает председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков.

Сейчас 70–80% всех пассажиров пользуются общественным транспортом именно в часы пик, отметил эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин. По его словам, если местные власти будут повышать тарифы на этот период, во избежание недовольства горожан им придется предложить более комфортные условия, например более плотный график движения автобусов и трамваев.

Использование динамических тарифов является мировой практикой, отметил член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Совете Федерации Евгений Корчаго. Такая схема оплаты проезда работает, например, в общественном транспорте Лондона.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Den Spartak-Kalinow
    Октябрь 26, 12:14 #1 Den Spartak-Kalinow

    Это прорыв,это рай.а также ввести супер повышенный тариф для тех кто отказался ездить а автобусе и метро и ходит пешком.для них ввести еще и дополнительный налог на игнор

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