Официальные фото нового компакт-вэна Mitsubishi Delica‍

Mitsubishi готовит к выпуску новое поколение кросс-вэна Mitsubishi Delica

Несмотря на то, что дорожные испытания автомобиля начались только в прошлом году, японский автопроизводитель уже готовит официальные брошюры с новинкой. На днях их отсканированные копии опубликовали китайские СМИ, сообщают Автоновости дня .

Судя по изображениям, внешность легендарного кросс-вэна 2019 модельного года оформят в стиле минивэна Mitsubishi Xpander последнего поколения – на это указывают зауженная передняя оптика, дневные ходовые огни вертикальной формы и такой же передний бампер. Изрядно «посвежевший» дизайн ляжет на прежнюю модульную платформу, на которой также построен нынешний Mitsubishi Outlander.

Кроме того, автомобиль станет заметно безопаснее предшественника благодаря расширенному набору систем активной безопасности, в состав которого впервые войдут система предотвращения столкновений, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Моторную линейку нового Mitsubishi Delica представит безальтернативный 2,3-литровый турбодизель мощностью 170 лошадиных сил, работающий в паре с традиционным 6-ступенчатым «автоматом».

Публичная премьера кросс-вэна в серийном исполнении состоится до конца 2018 года. Цены на новинку еще неизвестны, но текущее поколение модели продается в Японии минимум за 2 408 400 йен, что эквивалентно 1,4 млн рублей по текущему курсу.