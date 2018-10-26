Кто уступает во дворе?

Кто должен уступить при разъезде во дворах ?

Припаркованные машины повсюду и узкие проезды, каким-то чудом сохранившиеся между ними — реальность, в которой обитают миллионы автомобилистов в больших городах. Большинство из них ежедневно оказываются в ситуациях, когда непонятно: кому в таких условиях ехать прямо, а кому следует сдавать назад.

«Упершиеся» капот к капоту машины в узеньком дворовом проезде и их водители с помощью криков и мата выясняющих, кому из них придется в итоге уступать проезд — достаточно типичная картина для каждого городского жителя. Особенно часто подобные микродрамы разворачиваются либо в совсем старых микрорайонах, либо в антураже новеньких многоквартирных небоскребов, «натыканных» проектировщиками вплотную друг к другу.

И там, и там о нуждах автомобилистов при строительстве никто не думал, а теперь последние вынуждены мучиться сами и мучить друг друга, протискиваясь по щелеподобным проездикам между домами. Скажем сразу, что с точки зрения ПДД, такие места — довольно гиблое место. Поскольку придомовые проезды дорогами не являются. Все это — «прилегающая территория». А правила встречного разъезда, излагаемые в разделе 11 ПДД, распространяются лишь на дороги.

То есть, если едешь по двору вдоль ряда припаркованных справа от тебя машин и впереди навстречу тебе появляется другое авто, извлечь из Правил рецепт для выхода из подобной ситуации не получится. Тут закрепленный в них принцип «на чьей стороне помеха, тот и уступает» никакой силы не имеет. Получается, что решение отдается на откуп самим водителям — кому сдавать назад, а кому нет. Чаще всего, здравый смысл торжествует и автовладельцы быстро соображают: кому меньше или проще сдавать назад — тот и освобождает проезд, включая заднюю передачу.

Еще один резон сдать назад возникает, когда навстречу движется грузовик. Его водителю гораздо сложнее двигаться задним ходом, даже если речь идет о паре десятков метров. Он вполне может задеть при этом припаркованную машину и заблокирлвать проезд в ожидании вызвнного для оформления ДТП наряда ДПС. Проще потерять пять минут, уступив большегрузу, чем оказаться на пару часов запертым в собственном дворе. Заметим, что дворовое «правило грузовика» имеет смысл распространять и на машины, пилотируемые дамами — из тех же соображений.

Когда же речь идет о затыках в местах пересечения дворовых проездов, на этих своеобразных перекресточках нужно помнить следующее. Хотя, как мы выяснили выше, ПДД в таких условиях не сильно помогают, в случае аварии в подобном месте правило «помехи справа» действует железно — при определении виновника ДТП. Это обстоятельство следует иметь в виду при разъездах в этого типа «узкостях».

Еще один нюанс касается въезда во дворы с дороги. По ПДД, находящийся на ней имеет преимущество перед авто, пытающимся выехать с «прилегающей территории». Только на практике куда правильнее поступать наоборот — дать выехать людям из двора, а потом уже самому туда заезжать. Ведь если действовать строго согласно букве ПДД, выезжающим следует сдать назад вглубь дворовой территории — чтобы пропустить машину, желающую заехать туда же с «главной».

Подобное поведение просто перекрыло бы выезд со двора, вынудив всех участников этого действа остаться на месте до скончания времен.

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