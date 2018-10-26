Audi R8 поступит в продажу вначале 2019 года

Представлены официальные фото Audi R8 2019

Купе и спайдер Ауди прошли небольшое обновление. Освеженная модель поступит в продажу в начале 2019 года.

Новая Audi R8 узнается по измененной решетке радиатора и увеличенным передним воздухозаборникам. Также у купе и спайдера новая крышка капота двигателя – она может быть как пластиковой, так и карбоновой.

Интерьер Ауди Р8 2019 не изменился. Разве что расширена палитра вариантов отделки. Например, пакет R8 performance design подразумевает наличие алькантары и карбоновых вставок.

Оба 5,2-литровых двигателя Audi R8 стали мощнее. Базовый V10 теперь развивает 570 л. с. и 550 Н∙м. С ним разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость составляет 324 км/ч.

Топовый мотор теперь выдает 620 л. с. и 580 Н∙м. Такой Audi R8 разгоняется до сотни за 3,1 с и развивает 331 км/ч. Обе версии оснащены 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и полным приводом.

Инженеры перенастроили рулевое управление и систему стабилизации ESC. Кроме того, тормозной путь со 100 км/ч уменьшен на 1,5 м, а с 200 км/ч – на 5 м.

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