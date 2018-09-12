Mercedes-Benz EQC — первый электрокроссовер. Максимум подробностей

Первый электрический кроссовер бренда

Впервые свой новый производственно-технологический бренд для электроавтомобилей автопроизводитель Mercedes-Benz представил на Парижском автомобильном салоне 2016 года. И вот уже в середине 2019 г. на дорогах появится первый Mercedes-Benz под брендом EQ (расход электроэнергии в смешанном цикле: 22,2 кВт•ч/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле: 0 г/км, данные – предварительные). Благодаря своему бесшовному, чувственному дизайну и характерным для марки цветовым акцентам он является пионером авангардной электроэстетики и одновременно выразителем языка дизайна Прогрессивной роскоши.

В отношении качества, безопасности и комфорта EQC – это Mercedes-Benz среди электромобилей, впечатляющий по сумме своих качеств. Плюс к этому его высокая динамика – благодаря двум электродвигателям на передней и задней осях суммарной мощностью 300 кВт. Тщательно продуманная стратегия использования привода позволяет достичь запаса хода на электрической тяге свыше 450 км согласно NEFZ (Новому Европейскому ездовому циклу, по предварительным данным). В сочетании с Mercedes me бренд EQ предлагает пользователям комплексные сервисы, делая электромобиль удобным и практичным в повседневной эксплуатации. Одновременно автомобиль EQC символизирует начало новой эры мобильности в концерне Daimler.

Будучи первой моделью Mercedes-Benz под новым производственно-технологическим брендом EQ, автомобиль Mercedes-Benz EQC является носителем множества передовых деталей дизайна и характерных для марки цветовых акцентов. И снаружи, и внутри автомобиль EQC представляет собой воплощение языка дизайна Прогрессивной роскоши. Она возникает в результате взаимодействия между прежде неведомой красотой, сознательным столкновением цифровой стихии с аналоговой, а также органичным переходом от интуитивного дизайна к физическому.

Благодаря своим мощным пропорциям автомобиль EQC относится к кроссоверам-SUV. Протяжённая линия крыши, дизайн остекления с заниженной линией борта и заужением – в духе купе – крыши в области задней части кузова позволяют визуально классифицировать его как нечто среднее между SUV и SUV-купе.

Отличительной чертой передней части кузова является большая «Чёрная панель» (от англ. Black Panel), окружающая решётку радиатора и плавно переходящая в фары головного освещения. Вверху «Чёрная панель» впервые оканчивается световодом, формирующим оптическую связь между «факелами» дневных ходовых огней, типичных для MercedesBenz. Ночью возникает почти сплошная горизонтальная полоса габаритного света. Внутренний корпус и трубки серийно устанавливаемых светодиодных фар головного освещения MULTIBEAM LED выдержаны в глянцевом чёрном цвете.

Цветовые контрастные элементы – синие полосы на чёрном фоне и также синяя надпись MULTIBEAM – деликатным образом подчёркивают принадлежность данного автомобиля к новому семейству EQ.

EQC является пионером авангардной электроэстестики и в благородном оформлении своего интерьера. Примером этого может послужить ребристая консоль приборной панели, напоминающая собой рёбра охлаждения Hi-Fi-усилителя. Приборная панель в своём воплощении ориентирована на водителя. Характерный для Mercedes-Benz крыловидный профиль выполнен асимметричным и демонстрирует «вырез» в области водителя. Там располагается один из визуальных центров притяжения приборной панели – выполненная в стиле хай-тек, глянцевая кассета, в которую вставлены плоские дефлекторы обдува с напоминающими ключи ламелями цвета «розовое золото».

Привод: дуэт высокой динамики и экономичности

Будучи первой моделью Mercedes-Benz под новым производственно-технологическим брендом EQ, автомобиль EQC располагает системой привода совершенно новой разработки, где на передней и задней осях применяется по компактному электрическому силовому агрегату (eATS). Таким образом, EQC обладает ходовыми качествами автомобиля с полным приводом.

В целях снижения потребления электроэнергии и повышения динамики электрические силовые агрегаты (eATS) получили разную конфигурацию: передняя электрическая машина настроена на диапазон нагрузок от низких до средних, то есть на оптимальную экономичность, в то время как задняя – определяет динамику. Вместе они передают на дорогу мощность в 300 кВт, а их суммарный максимальный крутящий момент составляет 765 Нм.

С помощью различных мер инженеры Mercedes-Benz сумели повысить акустический комфорт. В автомобиле EQC электрические силовые агрегаты за счёт использования резиновых опор дважды разомкнуты с остальной конструкцией автомобиля: в первом случае блок силового агрегата размыкается со своим подрамником, во втором – подрамник размыкается с кузовом. Такое эффективное размыкание дополняется мерами по шумоизоляции. В результате в салоне автомобиля EQC ощущается необыкновенная тишина.

Литий-ионный аккумулятор обеспечивает автомобиль запасом энергии в 80 кВтч (согласно NEFZ, Новому Европейскому ездовому циклу). Расход энергии и запас хода и в случае электромобилей очень сильно зависят от стиля вождения. Автомобиль EQC оказывает своему водителю поддержку, предлагая ему пять режимов движения с разной характеристикой: COMFORT («Комфорт»), ECO («Эко»), MAX RANGE («Макс. запас хода»), SPORT («Спорт») и индивидуально настраиваемый режим. Важную роль в более экономичных режимах движения играет «тактильная» педаль акселератора, подсказывающая водителю экономичный способ движения. Кроме того, у водителя есть также возможность влиять на эффективность процесса рекуперации посредством подрулевых переключателей передач.

При вождении в режиме прогнозирования вспомогательная система ECO Assist оказывает водителю всестороннюю поддержку, подсказывая ему, когда можно снимать ногу с педали газа, например, при приближении участка со скоростным ограничением, а также с помощью таких функций, как движение накатом или целенаправленное управление рекуперацией. Для этого в режиме сетевой интеграции используются навигационные данные, система распознавания дорожных знаков, а также получаемая (через радар и стереокамеру) информация от Интеллектуальных систем безопасности.

Зарядка аккумулятора: гибкость и быстрота

Автомобиль EQC серийно комплектуется бортовым зарядным устройством с жидкостным охлаждением (On-Board-Lader, OBL), мощностью 7,4 кВт, и поэтому подготовлен для зарядки от сети переменного тока – в домашних условиях и на общественных зарядных станциях.

Зарядка от настенного зарядного устройства Mercedes-Benz осуществляется почти в три раза быстрее, чем от бытовой розетки. А ещё быстрее идёт зарядка постоянным током (в случае EQC это реализовано на серийной основе) – например, через CCS (Combined Charging Systems = Комбинированные зарядные системы) в Европе и США, а также через CHAdeMO в Японии и GB/T в Китае. В зависимости от состояния заряда (уровня заряда аккумулятора) автомобиль EQC на соответствующей зарядной станции будет заряжаться с максимальной мощностью до 110 кВт. Время зарядки – с 10 до 80 % от уровня заряда – составит в этом случае около 40 минут (по предварительным данным).

Мультимедийная система MBUX со специально предусмотренным для EQC контентом

Автомобиль EQC получает передовую мультимедийную систему MBUX — Mercedes-Benz User Experience, дополненную массой специально предусмотренного для EQ контента, как, например, индикация запаса хода, уровня заряда и потока энергии. Через систему MBUX можно также управлять оптимизированными под EQ навигацией, режимами движения, настраивать ток зарядки и время отправления.

Дисплей системы MBUX содержит специальную «плитку» EQ, на которой собрано целое множество функциональных возможностей EQ. Либо пользователь может также непосредственно попасть в меню EQ системы MBUX, нажав клавишу на нижней левой панели управления. Голосовое управление в версии EQ благодаря пониманию естественной речи облегчает управление автомобилем EQC.

Интеллектуальные сервисы: непринуждённость и комфорт от начала и до конца поездки

Вместе с Mercedes me марка EQ предлагает комплексные сервисы для электромобилей дня сегодняшнего и завтрашнего. К наиболее важным из новых сервисов и функций автомобиля EQC, запланированных к его выходу на рынок, относятся:

Предварительное кондиционирование: благодаря ему в салоне автомобиля перед началом поездки установится желаемая температура. Задать её можно непосредственно через систему MBUX либо через мобильное приложение Mercedes me App. С помощью теплонасоса и дополнительных электрических отопителей хитроумная система обеспечит предварительное кондиционирование салона.

Оптимизированная под EQ навигация при расчёте маршрута всегда отдаёт предпочтение самому быстрому варианту с учётом максимально короткой по времени зарядки. Кроме того, алгоритм расчёта маршрута динамично реагирует на изменения. Построение маршрута может осуществляться как в самом автомобиле, так и за его пределами (через мобильное приложение Mercedes me App). Благодаря оптимизированной под EQ навигации клиенты Mercedes-Benz смогут легко находить зарядные станции и через Mercedes me Charge получать удобный доступ к зарядным колонкам множества разных операторов, даже за пределами своей страны. При этом клиенты окажутся в выигрыше от встроенной функции оплаты с простым расчётом стоимости.

Активная и пассивная безопасность: «заточенная» под EQC концепция безопасности

Автомобиль EQC получил вспомогательные системы Mercedes-Benz новейшего поколения. Среди них – в составе пакета вспомогательных систем – такие новые функции, как заблаговременное регулирование скорости с учётом приближения к концу пробки: если впереди будет распознана пробка, то активная система поддержания безопасной дистанции DISTRONIC предусмотрительно снизит скорость примерно до 100 км/ч. Уже в самой пробке на автобане система контроля полосы движения будет удерживать автомобиль вне центрального участка трассы, чтобы оставить место для проезда экстренных служб.

EQC удовлетворяет высочайшим требованиям и в плане пассивной безопасности: наряду с традиционно обширной программой краш-тестов, в Mercedes-Benz в отношении аккумулятора и всех компонентов, проводящих ток, действуют дополнительные – ещё более строгие, чем установленные законом – предписания по безопасности. Конструкция автомобиля EQC адаптирована к особым требованиям, предъявляемым к электрическим компонентам и аккумуляторной батарее, а также рассчитана на то, чтобы обеспечить привычно высокий уровень безопасности. Так, компоненты привода, размещённые в передней части автомобиля, окружены новым подрамником, который через проверенные временем точки крепления создаёт надёжную опору для данного узла.

Механическая защита аккумулятора: уже за счёт одного только выгодного монтажного положения высоковольтной АКБ под полом автомобиля обеспечивается высокий уровень безопасности. Аккумулятор окружён прочной рамой, способной поглощать энергию. Между рамой и аккумулятором располагаются деформируемые элементы, которые в случае тяжёлого бокового столкновения смогут принять на себя дополнительные силы. В передней части АКБ так называемый аккумуляторный щит способен защитить АКБ от повреждения её посторонними предметами.

Электрическая защита высоковольтной системы: обширный опыт работы Mercedes-Benz с приводами, имеющими высоковольтные компоненты, способствовал разработке многоуровневой концепции безопасности на случай аварии. Данная высоковольтная система обладает функцией реверсивного или необратимого отключения – в зависимости от зарегистрированной степени тяжести аварии. Кроме того, предусмотрены места разъединения, в которых спасатели смогут вручную деактивировать высоковольтную систему.

Испытания: жёсткие тесты по всему миру

Около 200 прототипов и предсерийных экземпляров автомобиля EQC преодолеют к моменту его выхода на рынок несколько миллионов километров в рамках испытаний на четырёх континентах мира (Европа, Северная Америка, Азия и Африка). В программу испытаний входят более 500 отдельных тестов. Как и все остальные автомобили Mercedes-Benz, EQC должен пройти стандартную, но далеко не простую, программу испытаний. Сюда добавляются также специальные испытания для электрического привода, высоковольтной батареи и для проверки взаимодействия всех компонентов привода.

При этом инженеры Mercedes-Benz могут опираться на обширный опыт цифровых испытаний, которые нужны не только для подтверждения возможности производства автомобиля, но и для моделирования таких вещей, как, например, аэродинамика, изменения автомобиля при столкновении, вибро-акустические параметры (NVH: noise, vibration, harshness = шум, вибрация, не плавность движения). Плюс к этому интенсивные испытания на множестве испытательных стендов в Технологическом центре Mercedes-Benz в Зиндельфингене. Цифровые и физические испытания проводятся в соотношении 35 к 65 %.

Подготовка к началу производства на заводе в Бремене – в самом разгаре

Серийное производство автомобилей EQC стартует в 2019 г. на заводе Mercedes-Benz в Бремене. Подготовка к этому находится в самом разгаре. Новый EQC будет интегрирован в текущее серийное производство как чисто электрический автомобиль. При этом будут задействованы самые современные производственные технологии.

Одной из решающих инноваций является использование так называемого Центра интеграции АКБ, в котором после присоединения к кузову автомобиля EQC обоих электрических силовых агрегатов (eATS) «празднуется» его вторая «свадьба». То есть там EQC распознаются как электрические модели благодаря установленному на их кузова носителю информации и соответственно комплектуются АКБ. Кузов подаётся с помощью подвесного устройства, так называемого С-подвеса, и устанавливается на раму. Опорные рычаги подносят аккумулятор снизу к днищу автомобиля. Сотрудник завода отслеживает автоматическое его привинчивание.

Параллельно с этим уже идёт производство собственных высоковольтных батарей для автомобилей EQC на расширенной для этого площадке по производству батарей в Каменце (под Дрезденом).

Помимо Бремена, к началу производства автомобиля EQC для местного рынка готовится также совместное германо-китайское предприятие Beijing Benz Automotive Co. Ltd. (BBAC).