Экологическая катастрофа: что творит этот дизельный Nissan Patrol

Австралийский оригинал демонстрирует что дизельный персональный транспорт – это не очень хорошо

Дизельный двигатель, несмотря на определенные гонения в последнее время, все еще остается приоритетным выбором, когда речь заходит о большом крутящем моменте. Это касается не только грузовых перевозок – все наслышаны об успехах таких двигателей в автоспорте.

Но умелец из Австралии демонстрирует, похоже, самое бесполезное применение подобной силовой установки. Оснастив свой старый внедорожник Ниссан Патрол турбированным дизельным двигателем V8 GM Duramax и произведя некоторые модификации, он хвастает безумным количеством черного дыма, пишет источник.