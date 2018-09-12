Экологическая катастрофа: что творит этот дизельный Nissan Patrol

Дизельный двигатель, несмотря на определенные гонения в последнее время, все еще остается приоритетным выбором, когда речь заходит о большом крутящем моменте. Это касается не только грузовых перевозок – все наслышаны об успехах таких двигателей в автоспорте.
Но умелец из Австралии демонстрирует, похоже, самое бесполезное применение подобной силовой установки. Оснастив свой старый внедорожник Ниссан Патрол турбированным дизельным двигателем V8 GM Duramax и произведя некоторые модификации, он хвастает безумным количеством черного дыма, пишет источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
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