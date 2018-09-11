В Москве заработали 20 километров новых выделенных полос

В Москве заработали сразу пять участков выделенных полос для наземного транспорта

Они помогут соблюдать расписание на 102 маршрутах автобусов и троллейбусов, которыми ежедневно пользуются четверть миллиона пассажиров, сообщил источник.

Как рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта, среди адресов 11-километровый коридор Ломоносовский проспект — Коломенский проезд, по которому идет 908й полуэкспресс, Улица Новинки, от Коломенской улицы до Судостроительной улицы (полоса длиной 0,75 километра на участке только по направлению в центр).

— Улица Хачатуряна — Северный бульвар — проезд Дежнева — улица Менжинского, от реки Яуза до Енисейской улицы (5,5 километра в оба направления), Улица Академика Королева — Останкинский проезд (2,55 километра в оба направления),1-й Поперечный пр-д — 2-й Поперечный пр-д — Продольный пр-д, между 1-м Поперечным проездом и 2-м Поперечным проездом в сторону Останкинского проезда (0,6 км).

В департаменте рассчитывают, что с введением выделенных полос, а также с отключением турникетов на наземном транспорте скорость наземного транспорта на этих участках вырастет на двадцать процентов.

«Самый значимый проект по выделенкам этого года — коридор на хорде Нахимовского и Ломоносовского проспектов, — говорит транспортный эксперт Александр Егоров, — Плотные заторы чаще всего собираются перед Ленинским проспектом и Профсоюзной улицей в связи с особенностями светофорного регулирования. Теперь выделенная полоса предоставит огромное преимущество наземному городскому транспорту и такси и позволит довозить пассажиров гораздо быстрее.

Важное транспортное значение имеют и выделенные полосы в коридоре Хачатуряна-Дежнева и по улице Академика Королева-Останкинскому проезду как хордовые связи между вылетными направлениями. Стоит отметить, что при организации полосы параллельно перенастраиваются светофорные объекты, а на пересечениях применяется современная разметка «вафельница», чтобы максимально повысить эффективность работы наземного транспорта.

Также в этом году ожидается организация выделенных полос на Волгоградском проспекте, на Калужском и Дмитровском шоссе за МКАДом и на других объектах. После чего работа по вылетным направлениям в целом будет закончена, а транспортному комплексу предстоит новая задача — повышение связности сети ВП, прежде всего в центральной части города. Параллельно с этим целесообразно расширять сеть выделенок на московскую агломерацию, постепенно выводя коридоры скоростного автобусного сообщения за МКАД, и начать массовое внедрение небольших локальных выделенных полос по районам города. Тем более, что за последние годы подобных предложений от жителей накопилось достаточно».

Общая протяженность выделенных полос в Москве превысила 300 километров.