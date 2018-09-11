Subaru делает автомобили доступнее

Приобрести автомобиль с пробегом теперь можно у официального дилера

Сегодня мы объявляем о старте программы Subaru Select, которая сделает автомобили Subaru еще доступнее для всех поклонников марки. На протяжении десятилетий, наши инженеры демонстрируют особый подход к проектированию автомобилей, изначально закладывая во все узлы и агрегаты исключительную надежность и качество. Новая программа, позволит всем желающим приобрести автомобиль Subaru с пробегом на уникальных условиях. Основная цель нашей программы, безусловно, положительный опыт наших клиентов, которые приобретут Subaru с пробегом через сеть официальных дилеров. Плюс к этому, мы рады будем приветствовать в наших рядах новых поклонников, которые по достоинству оценят качественную предпродажную подготовку и скрупулезный подход к диагностике автомобилей.

Каждый покупатель автомобиля по программе Subaru Select, получает уникальный сертификат и сервисную книжку, подтверждающие полную и доскональную проверку автомобиля Subaru инженерами дилерских центров, в соответствии с высочайшими стандартами марки.

Быстрый подбор автомобиля с пробегом и юридически грамотное оформление сделки – еще одно преимущество покупки автомобиля с пробегом, по программе Subaru Select.

Каждый покупатель автомобиля по новой программе, получает техническую поддержку сроком на один год или 25 000 км. пробега.

Программа реализуется через сеть официальных дилеров Subaru. Подробнее о программе и о доступных автомобилях можно узнать на сайте.