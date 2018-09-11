Официальная презентация BMW X3 M и BMW X4 M на Нюрбургринге

Динамика, маневренность и точность в управлении

Подразделение BMW M GmbH расширяет свою линейку в сегментах Sports Activity Vehicles (SAV) и Sports Activity Coupes (SAC). Во время чемпионата DTM, проходившего с 7 по 9 сентября на гоночной трассе Нюрбургринг, прототипы будущих BMW X3 M и BMW X4 M предстали перед гостями мероприятия и проехали несколько кругов по знаменитому треку. Таким образом, предсерийные версии автомобилей совершили свой публичный дебют именно в том месте, где уже через некоторое время BMW X3 M и BMW X4 M смогут продемонстрировать весь свой спортивный потенциал.

Благодаря объемным передним воздухозаборникам, необычным аэродинамическим элементам М, а также выхлопной системе с четырьмя патрубками, интегрированными в задний бампер, предсерийные версии моделей уже на начальном этапе создания обладают всеми качествами автомобилей BMW M. Одна из основных особенностей новинок – новый высокооборотистый рядный 6-цилиндровый двигатель с технологией M TwinPower Turbo.

Новые BMW X3 M и BMW X4 M будут оснащаться системой полного привода M xDrive со специальными настройками, которая впервые была представлена в новом BMW M5. Эта технология используется в BMW X3 M и BMW X4 M, чтобы гарантировать высочайшие динамические характеристики при передаче крутящего момента на все четыре колеса. Особые М настройки системы обеспечивают максимальную тягу и ее оптимальное распределение. Благодаря активному М дифференциалу задней оси новые BMW X3 M и BMW X4 M демонстрируют беспрецедентную динамику, маневренность и точность в управлении, превосходя своих конкурентов.

«Благодаря своим спортивным характеристикам BMW X3 M и BMW X4 M задают новые стандарты динамики в своем классе», ‒ комментирует Франк ван Мил, руководитель подразделения BMW M GmbH.

С разработкой этих инновационных моделей BMW M GmbH выходит в новый сегмент. BMW X3 M и BMW X4 M – яркие представители классов Sports Activity Vehicle и Sports Activity Coupe, отличающиеся невероятной динамикой и маневренностью. Таким образом, BMW M GmbH продолжает свою стратегию стремительного роста, представляя новые и еще более захватывающие концепции спортивных автомобилей.